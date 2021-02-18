Bitcoin взял новую высоту и упал: сколько теперь стоит криптовалюта

Наиболее популярная криптовалюта мира – биткоин (Bitcoin), - впервые в своей истории подорожавшая до $52,5тыс. (1млн 465тыс. грн), начала отскок и уже подешевела почти на тысячу долларов.

Согласно данным онлайн-биржи Coindesk, стремительно "пробив" в ночь на 18 февраля по киевскому времени отметку в $52,531тыс. (1 465 814 грн), по состоянию на 11:29 четверга биткоин откатился до $51,604тыс. (1 439 947грн).

Таким образом, если капитализация биткоина в момент пика превысила $1трлн, то к утру четверга этот показатель опустился до $962,35 млрд.

Старший редактор OKEx Insights Хунаин Насир после того, как биткоин стремительно подорожал до $52тыс., отметил, что сейчас криптовалюта находится на "неизведанной территории".

Как сообщалось, 16 февраля стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, установленный ранее, превысив отметку в 50 тысяч долларов (1,4 млн грн). В связи с этим по сети прокатилась волна шуток и мемов.