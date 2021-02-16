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Зато можно сыграть на понижение: в сети прокатилась волна шуток в связи с подорожанием Bitcoin

Зато можно сыграть на понижение: в сети прокатилась волна шуток в связи с подорожанием Bitcoin
15:55 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

16 февраля стоимость самой популярной криптовалюты мира - биткоина (Bitcoin) - вновь побил исторический рекорд установленный ранее превысив отметку в 50 тысяч долларов (1,4 млн гривен). В связи с этим по сети прокатилась волна шуток и мемов.

Так, в Телеграм-группе "Perepichka News" поделились мемом.

"Тем временем биткоин бьет все новые рекорды — цена за 1 BTC перевалила за 50 тысяч долларов. Покупаем, докупаем, фиксируем прибыль", - так подписали свой пост в Телеграм-канале.

В то же время в Телеграм-канале "Меш" также поделились своей шуткой по данному поводу.

"Биткоин — $50к :)", - написали там.

В свою очередь в Телеграм-канале "Двач" также не остались в стороне и выложили свою шутку.

"Биткоин стоит уже 50 тысяч долларов. Зато можно сыграть на понижение", - написали в Телеграме группы.

Другие пользователи сети также прокомментировали повышение криптовалюты шутками.

ВТС

биткоин

Стоит напомнить, что 11 февраля самая популярная Криптовалюта Bitcoin, побила исторический рекорд, поднявшись выше 48 тысяч долларов за единицу валюты.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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