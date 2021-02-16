Зато можно сыграть на понижение: в сети прокатилась волна шуток в связи с подорожанием Bitcoin

16 февраля стоимость самой популярной криптовалюты мира - биткоина (Bitcoin) - вновь побил исторический рекорд установленный ранее превысив отметку в 50 тысяч долларов (1,4 млн гривен). В связи с этим по сети прокатилась волна шуток и мемов.

Так, в Телеграм-группе "Perepichka News" поделились мемом.

"Тем временем биткоин бьет все новые рекорды — цена за 1 BTC перевалила за 50 тысяч долларов. Покупаем, докупаем, фиксируем прибыль", - так подписали свой пост в Телеграм-канале.

В то же время в Телеграм-канале "Меш" также поделились своей шуткой по данному поводу.

"Биткоин — $50к :)", - написали там.

В свою очередь в Телеграм-канале "Двач" также не остались в стороне и выложили свою шутку.

"Биткоин стоит уже 50 тысяч долларов. Зато можно сыграть на понижение", - написали в Телеграме группы.

Другие пользователи сети также прокомментировали повышение криптовалюты шутками.

Стоит напомнить, что 11 февраля самая популярная Криптовалюта Bitcoin, побила исторический рекорд, поднявшись выше 48 тысяч долларов за единицу валюты.