Bitcoin побил исторический максимум: сколько теперь стоит криптовалюта

11 февраля самая популярная Криптовалюта Bitcoin, снова побила исторический рекорд, поднявшись выше 48 тысяч долларов за единицу валюты.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Раньше всех. Ну почти.

График изменения стоимости Криптовалюты Bitcoin за февраль 2021 года:

Так, Биткоин обновил свой исторический максимум стоимости, достигнув $48 399, что по курсу равняется примерно 1 345 000 гривен.

Стоит отметить, что на долю биткоинов приходится около 65,22% всего глобального рынка криптовалют.

В то же время к стремительному росту Bitcoin перешел в ноябре 2020 года, тогда цена на него была на уровне около 14 тысяч долларов (398,6 тысяч гривен).

Напомним, что ранее, 9 февраля Bitcoin, прилично выросла в цене и снова побила рекорд, поднявшись до 48 тысяч долларов за единицу валют.

В то же время стали известны причины, частично повлиявшие на рекордный взлет цен на Bitcoin в начале февраля. Как выяснилось, к этому приложил руку американский производитель электромобилей Tesla.