Почти так же плох, как и бумажные деньги: Маск объяснил, зачем Tesla инвестировала в биткоины

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил мнение, что владеть биткоинами лучше, чем фиатной валютой, но "ненамного".

Об этом пишет Reuters.

"Когда фиатная валюта имеет отрицательный реальный интерес, только дурак не станет искать в другом месте. Bitcoin почти так же плох, как и бумажные деньги, но ключевое слово "почти", - заявил Маск.

По его словам именно эта небольшая разница и заставила Tesla купить биткоины.

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla.

However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere.

Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.

— Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021