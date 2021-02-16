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Bitcoin пробил очередной исторический рекорд: сколько стоит криптовалюта 16 февраля
Bitcoin пробил очередной исторический рекорд: сколько стоит криптовалюта 16 февраля

Bitcoin пробил очередной исторический рекорд: сколько стоит криптовалюта 16 февраля

Bitcoin пробил очередной исторический рекорд: сколько стоит криптовалюта 16 февраля
15:22 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

16 февраля стоимость самой популярной криптовалюты мира - биткоина (Bitcoin) - вновь побил исторический рекорд установленный 14 февраля, превысив отметку в 50 тысяч долларов (1,4 млн гривен).

Об этом сообщили в Телеграм-канале Раньше всех. Ну почти.

Стоит отметить, что на данный момент  биткоин стоит 49 569 долларов США, что по курсу равняется примерно 1 380 609 гривен.

курс

На долю биткоинов приходится около 65,22% всего глобального рынка криптовалют. В то же время к стремительному росту Bitcoin перешел в ноябре 2020 года, тогда цена на него была на уровне около 14 тысяч долларов (398,6 тысяч гривен).

Напомним, что 11 февраля самая популярная Криптовалюта Bitcoin, снова побила исторический рекорд, поднявшись выше 48 тысяч долларов за единицу валюты.

В то же время, на рекордный взлет цен на Bitcoin 8 февраля повлиял американский производитель электромобилей Tesla.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Bitcoin, Криптовалюта.
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