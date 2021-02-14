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Биткоин вот-вот пробьет $50 тысяч: криптовалюта установила очередной исторический рекорд

Биткоин вот-вот пробьет $50 тысяч: криптовалюта установила очередной исторический рекорд
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф

Стоимость самой популярной криптовалюты мира - биткоина (Bitcoin) - вновь бьет исторический рекорд и к полудню воскресенья, 14 февраля, превысила $49 тысяч.

Согласно метрике Сoindesk, по состоянию на 11:59 воскресенья (по Киеву) биткоин стоил $49,195тыс., что по курсу равняется примерно 1 369 500 гривен. 

 

bitcoin динамика

Таким образом, криптовалюта за последние 24 часа прибавила в цене свыше 4,5%.

Как сообщалось, в начале февраля 2021 года биткоин резко подорожал. Позже стало известно, что к этому причастен американский производитель электромобилей Tesla
11 февраля биткоин поднялся выше $48 тысяч за единицу валюты.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Рекорд, Торги, Bitcoin, Криптовалюта, Биткоин.
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