Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта

Американский миллиардер Илон Маск разрешил покупать Tesla за Биткоины после чего курс криптовалюты немного вырос.

Об этом он написал 24 марта в своем Твиттере.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Стоит отметить, что с начала 24 марта курс Биткоина был на уровне 54,5 тысяч долларов, после Твита Маска (после 9 утра), курс криптовалюты вырос до 55 тысяч долларов, на данный момент он стоит 56,848 долларов. Об этом сообщил Coindesk.

Стоит отметить, что ранее, 13 марта Биткоин поставил новый рекорд стоимости достигнув стоимости практически в 60 тысяч долларов.

Напомним, что за 2020 год криптовалюта успела подорожать в четыре раза. Пик был пройден 22 февраля, после чего началось падение.