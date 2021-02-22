Курс Биткоина резко обвалился после серии рекордов

Криптовалюта биткоин (Bitcoin), недавно преодолевшая психологическую отметку в $50тыс., продолжает брать одну ценовую вершину за другой, и по состоянию на утро субботы, 20 февраля, "пробила" отметку в $56,5 тыс. (около 1млн 575тыс. грн.), снова обвалился в цене.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-биржи Coindesk.

Так, по данным биржи, на данный момент цена за один биткоин составляет почти $52 тыс. За сутки криптовалюта потеряла 9% в цене.

Аналогичные цифры дает и биржа binance.

Отметим, на долю биткоинов приходится около 65,22% всего глобального рынка криптовалют. В то же время к стремительному росту Bitcoin перешел в ноябре 2020 года, тогда цена на него была на уровне около 14 тысяч долларов (398,6 тысяч гривен).

Как сообщал "Телеграф", 16 февраля стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, установленный ранее, превысив отметку в 50 тысяч долларов (1,4 млн грн). В связи с этим по сети прокатилась волна шуток и мемов.