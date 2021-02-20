Bitcoin продолжает дорожать: с чем это может быть связано

Стоимость самой популярной и дорогой криптовалюты мира – биткоина (Bitcoin), - продолжает стремительно дорожать и по состоянию на утро субботы, 20 февраля, она укрепилась выше $55тыс., на пике преодолевая отметку в $56,5тыс.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-биржи Coindesk.
Так, согласно данным биржи, за последние 24 часа криптовалюта прибавила в цене более 7%, а около 3:00 по киевскому времени "биток" стоил $56,563тыс. (около 1млн 575тыс. грн), что стало самым высоким показателем стоимости за все время его существования.
По состоянию на 9:20 субботы биткоин несколько отскочил в цене от пиковых ночных значений, однако продолжает удерживать планку выше установленного накануне вечером рекорда и торгуется немногим дороже $55,5тыс. (около 1млн 545,5тыс. грн).
График цены биткоина за последний месяц:
Как пишет сайт "block-chain24", брать биткоину новые вершины помогли как ранее произошедшие события, такие как агрессивное накопление криптовалюты Grayscale, а также инвестиции MicroStrategy и Tesla, так и новости рынка в целом.
Так, на текущую рекордно высокую стоимость "битка" могли повлиять следующие события:
Как сообщалось, 16 февраля стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, установленный ранее, превысив отметку в 50 тысяч долларов (1,4 млн грн). В связи с этим по сети прокатилась волна шуток и мемов.