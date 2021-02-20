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Bitcoin продолжает дорожать: с чем это может быть связано

Bitcoin продолжает дорожать: с чем это может быть связано
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф

Стоимость самой популярной и дорогой криптовалюты мира – биткоина (Bitcoin), - продолжает стремительно дорожать и по состоянию на утро субботы, 20 февраля, она укрепилась выше $55тыс., на пике преодолевая отметку в $56,5тыс.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-биржи Coindesk.

 изменение цены биткоина за сутки

Так, согласно данным биржи, за последние 24 часа криптовалюта прибавила в цене более 7%, а около 3:00 по киевскому времени "биток" стоил $56,563тыс. (около 1млн 575тыс. грн), что стало самым высоким показателем стоимости за все время его существования.

По состоянию на 9:20 субботы биткоин несколько отскочил в цене от пиковых ночных значений, однако продолжает удерживать планку выше установленного накануне вечером рекорда и торгуется немногим дороже $55,5тыс. (около 1млн 545,5тыс. грн).

 График цены биткоина за последний месяц:

 изменение цены биткоина за месяц

Как пишет сайт "block-chain24", брать биткоину новые вершины помогли как ранее произошедшие события, такие как агрессивное накопление криптовалюты Grayscale, а также инвестиции MicroStrategy и Tesla, так и новости рынка в целом.

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Так, на текущую рекордно высокую стоимость "битка" могли повлиять следующие события:

  • Один из крупнейших платежных шлюзов в Южной Корее Danal Fintech интегрирует оракулы Chainlink для увеличения количества биткойн-платежей в стране. Помимо этого, Danal инициировал сервис оплаты виртуальных активов на основе блокчейна под названием Paycoin.
  • Harmony стала партнером Reef Finance для расширения и массового внедрения DeFi. Пользователи Reef теперь могут напрямую получать доступ к приложениям DeFi в экосистеме Harmony через ее платформу. Совместно команда также расширит внедрение децентрализованного финансирования и сделает его доступным для людей, не связанных с криптовалютой.
  • Aave стала партнером Hex Trust (сети, объединяющей традиционный финансовый мир с экосистемой цифровых активов), чтобы привлечь институциональный интерес к DeFiHex Trust предоставляет возможность хранить токены на своей высокозащищенной платформе.
  • Лидер в области цифровых игр и искусственного интеллекта Animoca Brands объединился с Polygon (ранее Matic Network), чтобы связать токен REVV с цепочкой Polygon.
  • Binance Coin взлетел на 600% в феврале и стал третьим по величине криптоактивом по рыночной капитализации. Недавние разработки и запуск новых проектов в Binance Smart Chain повысили ее рыночную капитализацию до нового рекордного уровня - более $47 млрд.

Как сообщалось, 16 февраля стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, установленный ранее, превысив отметку в 50 тысяч долларов (1,4 млн грн). В связи с этим по сети прокатилась волна шуток и мемов.

Вместе с тем, уже вечером в пятницу, 19 февраля, стоимость биткоина  "пробила" отметку в $55тыс.
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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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