Bitcoin снова рванул вверх и побил рекорд: сколько стоит криптовалюта

После периода падений с середины февраля Bitcoin снова обрел свое превосходство и взлетел до новых рекордных максимумов.

По данным CoinDesk 20, в субботу утром рыночная капитализация криптовалюты выросла до 59 864,83 доллара.

Это подорожание превышает предыдущий рекорд в размере 58 330 долларов США, установленный 21 февраля.

За 2020 год криптовалюта подорожала в четыре раза. Пик был пройден 22 февраля, после чего началось падение.

С тех пор биткойн упал до уровня 43 000 долларов на фоне неопределенности на традиционных рынках относительно ожиданий стимулов и их положительного влияния на доходность облигаций США.

Новый максимум наступил через два дня после того, как президент Джо Байден подписал масштабную программу стимулирования на 1,9 триллиона долларов, согласно которой гражданам США будут отправляться чеки на 1400 долларов.

Доходность казначейских облигаций США выросла до более чем 12-месячных максимумов после нового стимула Байдена. Однако на этот раз биткойн демонстрирует устойчивость - в отличие от последней недели февраля, когда цены упали на 20% на фоне роста доходности.

Переход почти к 60 000 долларов США увеличивает рыночную капитализацию биткойнов до 1,12 триллиона долларов.

Стоит напомнить, что ранее, 24 февраля Биткоин превысил цену в 50 тыс. долларов после покупки компанией Square криптовалюты на 170 млн. долларов.