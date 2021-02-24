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Bitcoin снова поднимается после рекордного обрушения: сколько он сейчас стоит

Bitcoin снова поднимается после рекордного обрушения: сколько он сейчас стоит
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф

После резкого обвала цены стоимость биткоина снова резко выросла в среду, 24 февраля, снова превысив 50 тысяч долларов, после того, как американская компания Square, занимающаяся электронными платежами, купила криптовалюты на 170 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNBC.

Так, практически моментально биткоин подорожал на 7,5% до 50 683 долларов за единицу криптовалюты.

Биткоин снова вырос в цене

Отметим, во вторник, 23 февраля, Square объявила, что купила 3318 биткойнов по средней цене около 51 235 долларов. Интересно, что Square уже не в первый раз инвестирует в биткойны - в прошлом году компания купила криптовалюты на 50 миллионов долларов.

Как сообщал "Телеграф", 16 февраля стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, установленный ранее, превысив отметку в 50 тысяч долларов (1,4 млн грн). В связи с этим по сети прокатилась волна шуток и мемов.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Bitcoin, Биткоин, Курс биткоина.
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