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Еще один миллиардер в Украине? Депутат из Днепра задекларировал рекордную сумму биткоинов

Еще один миллиардер в Украине? Депутат из Днепра задекларировал рекордную сумму биткоинов
18:58 Сегодня Телеграф

Депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов задекларировал 18 тысяч биткоинов, что составляет более 1 миллиарда долларов (27,7 млрд грн).

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Опендатабот.

При этом сам Мишалов опроверг информацию о том, что владеет таким количеством биткоинов. По его словам, такое количество криптовалюты указано по ошибке.

“К сожалению, это не так. Если посмотреть мою декларацию, это механическая ошибка, которая тянется с 2017 года. У меня есть какое-то количество биткоинов, которое было еще  в 2016 году. После этого, заполняя декларацию допустил ошибку и несколько раз она повторилась. Потому что вносил изменения в  то, что менялось, к биктоинам не прикасался. Мне очень бы хотелось, чтобы это была правда. Я сам обеими руками "за", - сказал он.

По его словам, ему уже начали инвесторы с предложениями и бизнес-планами.

"Весь день сегодня смееемся, мне уже коллеги говорят: "А можно мы вам счета в биткоинах будем выставлять", — сообщил Мишалов.

Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте

Отмечается, что всего в декларациях госслужащих за 2020-й год было задекларировано 46 351 биткоинов. По состоянию на 5 апреля 2021 года это почти 75 млрд гривен.

При этом наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.

Нардепы Александр и Анатолий Урбанские уже три года находятся в топе рейтинга, их состояние не меняется – 5 328 и 4 256 биткоинов соответственно. Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея во второй раз декларирует 3 493 биткоина и также не выходит из топ-пятерки.

В пятерке лидеров рейтинга сотрудник МИД Петр Ленский, он вместе с супругой Светланой Ленской задекларировал 6 528 биткоинов.

Биткоины у Мишалова

В то же время отмечается, что из топа выбыл депутат Одесского областного совета Александр Бойченко, который в прошлом году задекларировал 5 750 биткоинов. В его декларации за 2020-й год криптовалюты отсутствуют.

Количество должностных лиц, декларирующих биткоины, возросло. Так, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 чиновников, в 2020-м – уже 652.

Кто такой Вячеслав Мишалов?

Отметим, что согласно декларации, за 2020 год депутат горсовета заработал 6 млн 490 тысяч от предпринимательской деятельности, 639 тысяч гривен от основного места работы ООО "Днепропресс сталь". Также он получил 1000 гривен в виде страховых выплат и более 2,2 млн гривен в виде дивидентов от ООО "Мега линк". 560 тысяч грн Мишалов получил от отчуждения движимого имущества. 

Как сообщал "Телеграф", ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров, в котором оказались семеро украинцев.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Декларации, Биткоины, Вячеслав Мишалов.
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