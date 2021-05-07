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В Офісі президента уточнили, у яку суму обходиться утримання держдачі Зеленського в Конча-Заспі

В Офісі президента уточнили, у яку суму обходиться утримання держдачі Зеленського в Конча-Заспі
16:41 Сьогодні Телеграф

В Офісі президента прокоментували публікацію "Телеграфу" стосовно вартості обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа", де проживає сім'я Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 6 травня наше видання опублікувало відповідь Державного управління (ДУС) справами, в якій йдеться про те, що утримання "Будинку відпочинку "Конча-Заспа" минулого року обійшлося майже в 35 мільйонів гривень, а цьогоріч ця сума виросте до майже 70 мільйонів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк (відповідає за інформаційну повістку, координує роботу зі ЗМІ та генерує ключові меседжі влади) прокоментував інформацію, надану ДУС.

"У відповідь на інформаційний запит ДУС надало звіт про загальні витрати на утримання усіх об'єктів (а це десятки будівель) на території так званого Будинку відпочинку "Конча-Заспа". Це значна територія, на якій розташований не один об'єкт", - говорить Подоляк.

На сайті Державного управління справами вказано: "Територія будинку відпочинку "Конча-Заспа" має площу 134 гектари. Будинок відпочинку є державним закладом охорони здоров’я, який утримується коштом (...) Державного бюджету України. На території будинку відпочинку розташовані 71 дачний будинок (будинок № 29 має статус державної дачі) та 4 пансіонати на 145 номерів".

"Загалом витрати на функціонування Будинку відпочинку дійсно складають 34,2 млн гривень (2020 рік). При цьому за цей же рік Будинок відпочинку за послуги надання приміщень в оренду, що надаються цією структурою, та від додаткової господарської діяльності отримано 31,2 млн гривень. Фактично, саме ці зароблені на оренді гроші й витрачаються на утримання відповідних об'єктів на території Будинку відпочинку", - пояснює радник голови ОП.

При цьому він уточнює, що ключовою статтею витрат нібито є заробітна плата працівників Будинку відпочинку. Тут варто згадати розслідування програми "Схеми", опубліковане ще влітку минулого року. Журналісти дізнались, що перед тим, як на держдачу перебрався президент, її відремонтували. Сума ремонту Будинку номер 29 складала трохи понад 300 тисяч гривень. Чи проводились ще якісь будівельні чи ремонтні роботи упродовж року - наразі інформації немає.

"Операційні доходи (Будинку відпочинку "Конча-Заспа - Авт.) практично ідентичні операційним видаткам. У 2021 році очікується ще більше надходження коштів за послуги надання приміщень в оренду та від додаткової господарської діяльності, а саме: 65,4 млн гривень. При цьому конкретно на утримання на території Будинку відпочинку одного об'єкту – державної дачі, де проживає президент, витрачено за 2020 рік близько 3 мільйонів гривень. Ключова стаття витрат така ж, як і загалом в Будинку відпочинку, а саме: на заробітну плату працівників. У 2021 році передбачено скорочення видатків на цей об'єкт: 2,8 млн гривень", - уточнює Михайло Подоляк.

Як відомо, президента Володимира Зеленського вперше помітили біля держдачі в Конча-Заспі у липні 2020 року. До цього він разом з сім'єю проживав у селі Іванковичі під Києвом. Перед переїздом на держдачу родинний маєток Зеленського за 13,5 мільйонів гривень придбала дружина заступника керівника фракції "Слуга народа" Юрія Кісєля.

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Ярослав Жарєнов
Автор: Ярослав Жарєнов Головний редактор сайту
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Конча-Заспа, Офис Президента, Володимир Зеленський, Михайло Подоляк, Держдача.
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