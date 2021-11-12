Снайперы на крышах: что говорят в полиции и УГО о скандале с визитом Елены Зеленской во Львов

Кто посоветовал журналистам не подходить к окнам, чтобы не провоцировать снайперов – пока неизвестно

В пятницу, 12 ноября, на региональный форум "Реформа системы школьного питания" во Львов прибыла супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская.

По этому поводу количество сотрудников правоохранительных органов в месте пребывания статусной особы было немалым. И это еще не все. Как на своей Фейсбук-странице сообщил местный журналист Василий Терещук, сотрудники полиции даже предупредили работников редакции, чтобы те не выглядывали в окна, потому что "на крышах сидят снайперы и они будут стрелять". Таких строгих мер, по его словам, не было даже во времена пресловутого Януковича.

"Телеграф" решил уточнить, как будут поступать правоохранители в случае нарушения львовянами запрета. Руководитель отдела коммуникации местной полиции Светлана Добровольская не скрывала возмущения: "Я даже не хочу такой маразм комментировать! Но сразу скажу — это просто абсурд!".

Однако посоветовала уточнить меры по охране жены президента в Управлении государственной охраны Украины (УГО).

В пресс-службе УГО Украины на вопрос "Телеграфа" о снайперах на львовских крышах отреагировали со смехом.

Снайперы есть, но на исключительных мероприятиях

"Мы тоже сейчас разбирались по этой записи в Фейсбуке – кто, куда заходил, о чем предупреждал. Наши сотрудники такого не делали – 100%! То, что там полиция ходила и всех предупреждала, что будет проводиться определенное мероприятие – так оно и было. И, возможно, кто-то из полицейских неправильно выразился или неправильно пояснил, а, может, его неправильно поняли по поводу некоторых моментов, связанных с пребыванием первой леди".

Здесь также уточнили, что охрана у супруги президента Владимира Зеленского осуществляется по закону и это общеизвестный факт. "Но каких-либо усиленных мер безопасности там не проводилось, все, как обычно, ничего экстраординарного. Снайперов на крышах, конечно, нет", — заверили в УГО.

Пояснили, что такие меры могут предприниматься на некоторых мегамасштабных мероприятиях, как, например, было на праздновании Дня Независимости Украины. "Но на поражение ни в кого точно не стреляют, не было такого за все существование украинского государства", — заверили в УГО, предположив, что могло иметь место какое-то недоразумение.

Как известно, в мае журналисты заметили усиление количества охраны президентского кортежа. Тогда во время визита Владимира Зеленского в столичный КВЦ "Парковый" в числе усиления были замечены и двое снайперов.

Отметим, что в конце сентября было совершено покушение на первого помощника президента Сергея Шефира. Его машину расстреляли в лесу под Киевом. Сам Зеленский в то время находился с визитом в США.