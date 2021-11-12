"Такого не было даже при Яныке": Зеленская устроила переполох во Львове

Работников некоторых учреждений убедительно просят не выглядывать в окна

Первая леди Украины Елена Зеленская в пятницу, 12 ноября, прибыла в Львов, однако ее приезд натворил немало шума. В частности, представители полиции пришли с предупреждением о снайперах на крышах домов.

Как сообщил местный журналист Василий Терещук, их редакцию посетили сотрудники полиции Львова и предупредили, чтобы люди не выглядывали в окна из-за приезда в город Елены Зеленской — супруги президента Украины Владимира Зеленского.

"В связи с этим на крышах сидят снайперы и они будут стрелять, если мы проигнорируем предупреждение. Такого не было даже при Яныке. Приветствуем Зеленскую во Львове. Надеемся, что она покинет город как можно быстрее", — написал Василий Терещук.

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