Укр

"Такого не было даже при Яныке": Зеленская устроила переполох во Львове

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
572
Елена Зеленская Новость обновлена 12 ноября 2021, 12:21
Елена Зеленская

Работников некоторых учреждений убедительно просят не выглядывать в окна

Первая леди Украины Елена Зеленская в пятницу, 12 ноября, прибыла в Львов, однако ее приезд натворил немало шума. В частности, представители полиции пришли с предупреждением о снайперах на крышах домов.

Как сообщил местный журналист Василий Терещук, их редакцию посетили сотрудники полиции Львова и предупредили, чтобы люди не выглядывали в окна из-за приезда в город Елены Зеленской — супруги президента Украины Владимира Зеленского.

"В связи с этим на крышах сидят снайперы и они будут стрелять, если мы проигнорируем предупреждение. Такого не было даже при Яныке. Приветствуем Зеленскую во Львове. Надеемся, что она покинет город как можно быстрее", — написал Василий Терещук.

Новость дополняется…

Теги:
#Львов #Полиция #Снайперы #Елена Зеленская
В больницы попали еще более четырех тысяч человек
Украина
Смертность от COVID-19 в Украине снова подскочила, но побит рекорд числа выздоровевших
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В больницы попали еще более четырех тысяч человек
Смертность от COVID-19 в Украине снова подскочила, но побит рекорд числа выздоровевших
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Внешнее управление или реальная помощь? Какую роль отыгрывают США в жизни Украины
Дата публикации
Категория
В масках многие были только на официальной части празднования
Ни дистанции, ни масок: сеть возмутила вечеринка в честь присяги Терехова как мэра Харькова (видео)
Дата публикации
Категория
Польские полицейские снимали происходящее на видео
Рвали колючую проволоку: группе мигрантов из Беларуси удалось прорваться в Польшу (видео)
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба говорит, что Москва понимает лишь язык силы
Мы очень обеспокоены: Кулеба предупредил о возможном продвижении России вглубь Украины