"Такого не было даже при Яныке": Зеленская устроила переполох во Львове
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Работников некоторых учреждений убедительно просят не выглядывать в окна
Первая леди Украины Елена Зеленская в пятницу, 12 ноября, прибыла в Львов, однако ее приезд натворил немало шума. В частности, представители полиции пришли с предупреждением о снайперах на крышах домов.
Как сообщил местный журналист Василий Терещук, их редакцию посетили сотрудники полиции Львова и предупредили, чтобы люди не выглядывали в окна из-за приезда в город Елены Зеленской — супруги президента Украины Владимира Зеленского.
"В связи с этим на крышах сидят снайперы и они будут стрелять, если мы проигнорируем предупреждение. Такого не было даже при Яныке. Приветствуем Зеленскую во Львове. Надеемся, что она покинет город как можно быстрее", — написал Василий Терещук.
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