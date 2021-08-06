"Намагаюся не думати": Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка

Перша леді України Олена Зеленська поділилася своїми думками щодо другого президентського терміну її чоловіка Володимира Зеленського.

Так, відповідаючи на питання про можливе переобрання чоловіка президентом вдруге в рамках свіжого інтерв'ю для видання "Фокус", Олена відповіла, що намагається не думати про даний сценарій зовсім.

"Чесно кажучи, намагаюся не думати. Ми з ним (з Володимиром Зеленським - ред.) це не обговорюємо. На сьогодні у мене багато роботи і проектів, про які треба думати", - лаконічно відповіла перша леді.

Олена Зеленська і раніше не приховувала того, що не хоче, щоб її чоловік балотувався знову після закінчення першого терміну. Про це говорили й інсайдери, наближені до оточення президентської пари.

"Є лише одна людина, яка зараз проти його другої каденції, але до чиєї думки він прислухається. Ця людина не з ОП, це дружина президента - Олена Зеленська. Вона була проти першого терміну і вона не хоче другого, але рішення все одно за Зеленським", - коментував для нас співрозмовник в оточенні президента.

Відзначимо, що ще будучи кандидатом в президенти, Володимир Зеленський у своїй виборчій програмі обіцяв, що збирається йти тільки на один президентський термін. Але за два роки при владі нинішній глава держави, здається, змінив свою думку, що "Телеграфу" підтверджує і близьке оточення Зеленського, і опитані експерти. Детальніше про можливі кроки політика в майбутньому - читайте в нашому ексклюзив.