Скачать
П'ятниця, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
Звинуватив у всьому керівництво: у Дніпрі знайшли повішеним підполковника СБУ
Звинуватив у всьому керівництво: у Дніпрі знайшли повішеним підполковника СБУ
Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
"Помилився, що Україна і Росія схожі": ведучий "Майстер-шефа" поскаржився на труднощі роботи в Києві
"Помилився, що Україна і Росія схожі": ведучий "Майстер-шефа" поскаржився на труднощі роботи в Києві

"Намагаюся не думати": Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка

"Намагаюся не думати": Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
Оновлено 11:13 Сьогодні Телеграф

Перша леді України Олена Зеленська поділилася своїми думками щодо другого президентського терміну її чоловіка Володимира Зеленського.

Так, відповідаючи на питання про можливе переобрання чоловіка президентом вдруге в рамках свіжого інтерв'ю для видання "Фокус", Олена відповіла, що намагається не думати про даний сценарій зовсім.

"Чесно кажучи, намагаюся не думати. Ми з ним (з Володимиром Зеленським - ред.) це не обговорюємо. На сьогодні у мене багато роботи і проектів, про які треба думати", - лаконічно відповіла перша леді.

Олена Зеленська і раніше не приховувала того, що не хоче, щоб її чоловік балотувався знову після закінчення першого терміну. Про це говорили й інсайдери, наближені до оточення президентської пари.

"Є лише одна людина, яка зараз проти його другої каденції, але до чиєї думки він прислухається. Ця людина не з ОП, це дружина президента - Олена Зеленська. Вона була проти першого терміну і вона не хоче другого, але рішення все одно за Зеленським", - коментував для нас співрозмовник в оточенні президента.

Відзначимо, що ще будучи кандидатом в президенти, Володимир Зеленський у своїй виборчій програмі обіцяв, що збирається йти тільки на один президентський термін. Але за два роки при владі нинішній глава держави, здається, змінив свою думку, що "Телеграфу" підтверджує і близьке оточення Зеленського, і опитані експерти. Детальніше про можливі кроки політика в майбутньому - читайте в нашому ексклюзив.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 47

Все по темі:

Вибори, Володимир Зеленський, Олена Зеленська, Друга каденція.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
02 Справа про мільйонний хабар голови Харківської облради: суд дав Товмасяну п'ять днів зібрати втричі більше
03 "Це прорив": Україна домовилася про постачання препаратів прямої дії від COVID-19
04 Під Львовом у ДТП загинув син відомого бізнесмена - що відомо про аварію (фото)
05 На Житомирщині чорні копачі влаштували "бізнес", продаючи тротил з авіабомб часів Другої світової
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Намагаюся не думати&quot;: Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
"Намагаюся не думати": Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
На трасі під Києвом легковик протаранив колону військової техніки, рух повністю паралізований (карта та відео)
На трасі під Києвом легковик протаранив колону військової техніки, рух повністю паралізований (карта та відео)
Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
День Бориса і Гліба 6 серпня: народні прикмети, заборони, привітання українською
День Бориса і Гліба 6 серпня: народні прикмети, заборони, привітання українською
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся