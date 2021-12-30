Скумбрия "по 8" вместо хлеба и "располневший" президент: лучшие мемы после оговорки Елены Зеленской (фото)

Украинцы вовсю шутят после фразы о скумбрии "по 8 грн за килограмм"

Спустя сутки после оговорки первой леди Украины Елены Зеленской в эфире шоу "Завтрак с 1+1" о том, что скумбрия якобы стоит по 8 гривен за килограмм, украинцы продолжают шутить на эту тему. И хоть супруга президента на своей странице в "Инстаграме" объяснила, что на самом деле имела ввиду цену за 100 грамм рыбы, сеть вспыхнула шутками, приколами и мемами на эту тему.

В частности, люди репостят фразы вроде "Если у них нет хлеба, пусть едят скумбрию по 8 грн", "С такими ценами на скумбрию Мосийчук новогодний стол посчитает где-то на двадцатку гривен" и многими другими.

"Гуляет" в сети и фото якобы располневшего президента Владимира Зеленского, "питающегося скумбрией по 8 грн".

Ну а мемы, хоть и на обычную, казалось бы, оговорку, веселят людей, которые вспоминают и другие казусы политиков. В частности — сало "по 50 грн" от нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Напомним, что этой осенью Елена Зеленская была во Львове, однако ее приезд натворил там немало шума. В частности, представители полиции пришли с предупреждением о снайперах на крышах домов.