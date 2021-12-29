"В каком мире они живут?" Зеленская озадачила украинцев "скумбрией по 8 грн за килограмм" (видео)

Супруга президента Украины рассказывала о здоровом питании, но оговорилась о цене рыбы

Первая леди Украины Елена Зеленская в эфире шоу "Завтрак с 1+1" 29 декабря рассказывала об информационной кампании по здоровому питанию. Супруга президента поведала о пищевых привычках украинцев, показала правильную еду в наших супермаркетах, но допустила оговорку, из-за которой стала героиней шуток.

Так, Елена Зеленская, советуя по собственному примеру покупать мороженую и полезную скумбрию, сказала, что стоит эта рыба всего 8 грн за килограмм. Естественно, это была оговорка, о которой Зеленская написала позже на своей странице в "Инстаграмме".

Зеленская о скумбрии

"Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра", — написала первая леди, советуя запекать скумбрию в фольге с травами.

Невзирая на то, что это была всего лишь оговорка, украинцы принялись ее высмеивать, сравнивая с предыдущими "ляпами" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, который ранее заявлял, что можно найти мясо по 20 грн за килограмм.

Напомним, что не так давно Елена Зеленская была во Львове, однако ее приезд натворил немало шума. В частности, представители полиции пришли с предупреждением о снайперах на крышах домов.