"У якому світі вони живуть?" Зеленська спантеличила українців "скумбрією по 8 грн за кілограм" (відео)

Дружина президента України розповідала про здорове харчування, але обмовилася про ціну риби

Перша леді України Олена Зеленська в ефірі шоу "Сніданок з 1+1" 29 грудня розповідала про інформаційну кампанію зі здорового харчування. Дружина президента розповіла про харчові звички українців, показала правильну їжу в наших супермаркетах, але обмовилася, через що стала героїнею жартів.

Так, Олена Зеленська, радячи за власним прикладом купувати морожену та корисну скумбрію, сказала, що коштує ця риба всього 8 грн за кілограм. Звичайно, це було обмовкою, про яку Зеленська написала пізніше на своїй сторінці в "Інстаграмі".

Зеленська про скумбрію

"До речі, під час ефіру, вибачте, обмовилася: скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивляться ефір, особливо о сьомій ранку", — написала перша леді, радячи запікати скумбрію у фользі з травами.

Незважаючи на те, що це було лише помилкою, українці почали це висміювати, порівнюючи з попередніми "ляпами" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який раніше заявляв, що можна знайти м’ясо по 20 грн за кілограм.

Нагадаємо, що нещодавно Олена Зеленська була у Львові, проте її приїзд накоїв чимало галасу. Зокрема, представники поліції прийшли із попередженням про снайперів на дахах будинків.