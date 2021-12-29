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"У якому світі вони живуть?" Зеленська спантеличила українців "скумбрією по 8 грн за кілограм" (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Зеленська вибачилася у соцмережі Новина оновлена 29 грудня 2021, 17:04
Зеленська вибачилася у соцмережі

Дружина президента України розповідала про здорове харчування, але обмовилася про ціну риби

Перша леді України Олена Зеленська в ефірі шоу "Сніданок з 1+1" 29 грудня розповідала про інформаційну кампанію зі здорового харчування. Дружина президента розповіла про харчові звички українців, показала правильну їжу в наших супермаркетах, але обмовилася, через що стала героїнею жартів.

Так, Олена Зеленська, радячи за власним прикладом купувати морожену та корисну скумбрію, сказала, що коштує ця риба всього 8 грн за кілограм. Звичайно, це було обмовкою, про яку Зеленська написала пізніше на своїй сторінці в "Інстаграмі".

Зеленська про скумбрію

"До речі, під час ефіру, вибачте, обмовилася: скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивляться ефір, особливо о сьомій ранку", — написала перша леді, радячи запікати скумбрію у фользі з травами.

Незважаючи на те, що це було лише помилкою, українці почали це висміювати, порівнюючи з попередніми "ляпами" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який раніше заявляв, що можна знайти м’ясо по 20 грн за кілограм.

Нагадаємо, що нещодавно Олена Зеленська була у Львові, проте її приїзд накоїв чимало галасу. Зокрема, представники поліції прийшли із попередженням про снайперів на дахах будинків.

Теги:
#Живлення #Скумбрія #Казус #Олена Зеленська
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