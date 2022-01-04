Укр

Ищет скумбрию по 8? Фото Порошенко в супермаркете породило волну шуток в сети

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Петр Порошенко подвел итоги 2021 Новость обновлена 04 января 2022, 15:55
Петр Порошенко подвел итоги 2021

За пять часов после публикации фото набрало более 3 тысяч лайков и реакций.

Пятый украинский президент Петр Порошенко, которы в 2021 году попал в рейтинг ТОП-20 украинских политиков, опубликовал в соцсетях необычное фото.

Снимком в супермаркете, на котором возле бывшего главы государства зафиксирован ребенок с корзиной для покупок на голове, он поделился в рамках подведения итогов 2021 года в Facebook.

Пост подписан как "наиболее памятные моменты".

Снимок в супермаркете из воспоминаний 2021 года
Снимок в супермаркете из воспоминаний 2021 года

Пользователи соцсети предположили, как можно интерпретировать снимок. Они спросили, не видели ли там скумбрию по 8 грн, о которой вспоминала первая леди Елена Зеленская и предположили, кто может скрываться под корзиной. Одним из популярных вариантов стал украинский президент Владимир Зеленский.

Нашли пользователи и другие темы для острот под фотографией.

Согласно данным снимка, он был сделан в Швеции в начале октября 2021 года Михаилом Палинчаком.

Как ранее писал "Телеграф", бывшего главу государства подозревают в государственной измене. Перед тем как стало известно об этом, он выехал из Украины и находится в Европе. Предъявление ему подозрений связанно с "угольным делом", по которому также проходит и нардеп Виктор Медведчук.

Теги:
#Супермаркет #Петр Порошенко #Фото
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