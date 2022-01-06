Укр

Суд арестовал все имущество Порошенко: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
397
Петр Порошенко Новость обновлена 06 января 2022, 14:56
Петр Порошенко

Арест на собственность и активы наложен менее чем за две недели до возвращения нардепа в Украину.

В четверг Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на имущество бывшего украинского главы государства Петра Порошенко. Он подозревается в государственной измене и содействии терроризму.

Информацию подтвердил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Защитник интересов бывшего президента отметил, что подача произошла с нарушением процедуры и в части документов есть признаки подделки. По его словам Госбюро расследований находится вне территориальной юрисдикции Печерского суда. Адвокаты планируют апелляцию и обращение в Европейский суд по правам человека. Полный текст постановления суд огласит 14 января.

Напомним, лично подозрение Порошенко так и не вручили — он выехал до этого за границу Украины. В Польше он проводил ряд встреч и заявил, что вернется в Украину 17 января.

Дело, по которому Порошенко проходит подозреваемым известно как "угольное" и касается закупок топлива в ОРДЛО во время его каденции. Тот же Печерский суд в этом деле дал разрешение на задержание бывшего главы Минэнергетики Владимира Демчишина. По этому делу также проходит нардеп Виктор Медведчук.

Ранее "Телеграф" писал, что Порошенко из-за границы подвел итоги года — одно из его фото вызвало шквал шуток в сети.

Теги:
#Арест #Имущество #Петр Порошенко
Петр Порошенко
Украина
Суд арестовал все имущество Порошенко: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко
Суд арестовал все имущество Порошенко: подробности
Дата публикации
Категория
В 2022 году рынку недвижимости обещают рост
Квартирный вопрос: когда и за какие деньги будут покупать жилье украинцы в 2022 году
Дата публикации
Категория
Постепенное увеличение количества ковидных больных уже началось
"Переходим в стадию роста": аналитик спрогнозировал новую волну COVID-19
Дата публикации
Категория
Казахстан сегодня напоминает поле боя
Война под знаменем "русского мира" или бойня малой кровью: что ждет Казахстан после ввода войск Путина
Дата публикации
Категория
Канун Рождества Христова 2022
Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день