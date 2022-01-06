Суд арестовал все имущество Порошенко: подробности

Арест на собственность и активы наложен менее чем за две недели до возвращения нардепа в Украину.

В четверг Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на имущество бывшего украинского главы государства Петра Порошенко. Он подозревается в государственной измене и содействии терроризму.

Информацию подтвердил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Защитник интересов бывшего президента отметил, что подача произошла с нарушением процедуры и в части документов есть признаки подделки. По его словам Госбюро расследований находится вне территориальной юрисдикции Печерского суда. Адвокаты планируют апелляцию и обращение в Европейский суд по правам человека. Полный текст постановления суд огласит 14 января.

Читайте также: Категория Политика Зеленскому приготовиться? В тексте подозрения Порошенко в госизмене нашли интересный момент По двум статьям, по которым идет производство, можно получить наказание на лишение свободы до 15 лет с конфискацией или без.

Напомним, лично подозрение Порошенко так и не вручили — он выехал до этого за границу Украины. В Польше он проводил ряд встреч и заявил, что вернется в Украину 17 января.

Дело, по которому Порошенко проходит подозреваемым известно как "угольное" и касается закупок топлива в ОРДЛО во время его каденции. Тот же Печерский суд в этом деле дал разрешение на задержание бывшего главы Минэнергетики Владимира Демчишина. По этому делу также проходит нардеп Виктор Медведчук.

Ранее "Телеграф" писал, что Порошенко из-за границы подвел итоги года — одно из его фото вызвало шквал шуток в сети.