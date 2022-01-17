Эпопея с арестом Порошенко закончилась ничем. Пока

Адвокаты просили отказаться от избрания меры пресечения

Для пятого президента Украины Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене, не смогли избрать меру пресечения 17 января и перенесли ее оглашение.

О переносе заявили на заседании Печерского райсуда Киева, сообщает корреспондент "Телеграфа".

Заседание по делу Порошенко началось в 11:40, и только около 17:30 судья отлучился для принятия решения.

В 22:40 заявили, что оглашение меры пресечения переносится на 14:00 19 января.

После этого пятый президент и его соратники спели прямо в зале суда.

Стоит заметить, что прокуроры требовали для Порошенко меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца с возможностью выхода под залог в миллиард гривен. В случае внесения залога они просили надеть на политика электронный браслет и изъять у него загранпаспорт.

Порошенко обвиняют по делу о покупке Украиной угля на предприятиях оккупированных районов Донецкой и Луганской областей по статьям о государственной измене и создании террористической группы и пособничестве террористам, — по обеим статьям предусмотрена мера пресечения в виде лишения свободы на 8-15 лет с конфискацией или без таковой.

Пятый президент выехал за границу до официального вручения подозрения 20 января, после чего вернулся только утром в понедельник, 17 января.

6 января был наложен арест на имущество экс-президента.

Порошенко и его окружение считают обвинения "абсурдными", а дело, — политически мотивированным. По их мнению, таким образом действующий президент Владимир Зеленский хотят избавиться от конкурента на политическом поле.