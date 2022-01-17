Укр

Похудел? Порошенко удивил внешним видом после возвращения в Украину (фото "до" и "после")

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
322
Петра Порошенко в аэропорту "Киев" встречали несколько тысяч граждан Новость обновлена 17 января 2022, 16:52
Петра Порошенко в аэропорту "Киев" встречали несколько тысяч граждан

Свежие снимки политика свидетельствуют, что в весе он немного поубавил.

В Печерском суде Киева все еще продолжается заседание по делу экс-президента Украины Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене. Однако, внимание украинцев, помимо резонансного дела, привлек еще и внешний вид политика, который заметно похудел и даже визуально помолодел.

Об этом "Телеграф" сообщает, проанализировав свежие фотографии экс-президента.

Так, бывший глава государства прибыл в Украину утром в понедельник, 17 января. Борт с ним в аэропорту "Киев" (Жуляны) встречали несколько тысяч поклонников и соратников из-за чего образовалась сильная давка. На выступлении перед толпой Порошенко был настроен решительно, а фотографии на его странице в Facebook и многочисленные видео свидетельствуют о том, что со своими поклонниками он общался в очень хорошем расположении духа.

Порошенко выступает перед соратниками возле аэропорта "Киев"
Порошенко выступает перед соратниками возле аэропорта "Киев"
Экс-президента пришли поддержать сотни людей
Экс-президента пришли поддержать сотни людей

Следует отметить и тот факт, что внешний вид политика существенно изменился. Особенно, если сравнивать с периодом его пребывания на должности президента Украины. Помимо смены имиджа не сложно заметить, что Петр Порошенко сбросил пару килограмм веса.

Вот несколько фото для сравнения. Добавим, что снимки с правой стороны сделаны опубликованы на странице Петра Порошенко на протяжении последней недели.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем сопровождалось возвращения Петра Порошенко в Украину и с какими обстоятельствами ему пришлось столкнуться.

Теги:
#Суд #Петр Порошенко #Фото #Внешний вид
Петра Порошенко в аэропорту "Киев" встречали несколько тысяч граждан
Политика
Похудел? Порошенко удивил внешним видом после возвращения в Украину (фото "до" и "после")
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петра Порошенко в аэропорту "Киев" встречали несколько тысяч граждан
Похудел? Порошенко удивил внешним видом после возвращения в Украину (фото "до" и "после")
Дата публикации
Категория
Максима 4,5 месяца искали полиция и волонтеры
Мальчик оказался не нужен маме: в Запорожской области пропавшего ребенка нашли убитым
Дата публикации
Категория
Суд объявил перерыв по делу Порошенко, чтобы адвокаты ознакомились с материалами дела
Порошенко заявил, что ему не вручали повестку в суд. А как же "Поехали, **б твою мать"?
Дата публикации
Категория
Владимиру Путину предрекают бесславный конец
"Путин идёт по пути Гитлера, все это плохо закончится для России", – генерал
Дата публикации
Категория
Рост цен на продукты в Украине - результат общемировой тенденции
Есть две новости – хорошая и плохая: почему в Украине растут цены и когда это закончится