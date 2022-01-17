Похудел? Порошенко удивил внешним видом после возвращения в Украину (фото "до" и "после")

Свежие снимки политика свидетельствуют, что в весе он немного поубавил.

В Печерском суде Киева все еще продолжается заседание по делу экс-президента Украины Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене. Однако, внимание украинцев, помимо резонансного дела, привлек еще и внешний вид политика, который заметно похудел и даже визуально помолодел.

Об этом "Телеграф" сообщает, проанализировав свежие фотографии экс-президента.

Так, бывший глава государства прибыл в Украину утром в понедельник, 17 января. Борт с ним в аэропорту "Киев" (Жуляны) встречали несколько тысяч поклонников и соратников из-за чего образовалась сильная давка. На выступлении перед толпой Порошенко был настроен решительно, а фотографии на его странице в Facebook и многочисленные видео свидетельствуют о том, что со своими поклонниками он общался в очень хорошем расположении духа.

Порошенко выступает перед соратниками возле аэропорта "Киев"

Экс-президента пришли поддержать сотни людей

Следует отметить и тот факт, что внешний вид политика существенно изменился. Особенно, если сравнивать с периодом его пребывания на должности президента Украины. Помимо смены имиджа не сложно заметить, что Петр Порошенко сбросил пару килограмм веса.

Вот несколько фото для сравнения. Добавим, что снимки с правой стороны сделаны опубликованы на странице Петра Порошенко на протяжении последней недели.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем сопровождалось возвращения Петра Порошенко в Украину и с какими обстоятельствами ему пришлось столкнуться.