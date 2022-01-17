Как Порошенко "прорывался" в Жулянах (эксклюзивные фото и видео)

Пятый президент Украины проходил по очень узкому коридору, а у журналистов из рук выпадала техника

После возвращения пятого президента Украины Петра Порошенко в Киев в аэропорту "Жуляны" происходило что-то невероятное. Когда политик прошел погранконтроль и забрал обратно свой отобранный ГБР паспорт, его ожидала толпа людей и началась толкучка.

Как передает с места событий корреспондент "Телеграфа", Порошенко встречали его однопартийцы, активисты и журналисты. Людей было так много, что образовалось столпотворение и даже давка.

Порошенко встречали его соратники, журналисты и активисты

Порошенко отвечал на вопросы журналистов, пытаясь протиснутся к выходу на брифинг. Однако коридор был так узок, что сделать это было непросто: у журналистов выпадали из рук телефоны, камеры. Никто из людей не пострадал, чего не скажешь о разбитой технике.

Порошенко вернулся в Украину

На момент выхода новости Порошенко вместе с супругой Мариной сел в авто и уехал. В 11:00 должен состоятся суд по избранию меры пресечения для Петра Порошенко, который является подозреваемым в деле о госизмене.

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Напомним, в последние дни 2021 года у некоторых из соратников Порошенко по партии прошли обыски по месту жительства. Как рассказали на брифинге "ЕС", правоохранители искали документы, которые бы доказали причастность пятого президента к махинациям с углем в 2014-м. Однако ничего подобного найти не удалось.

В православный Сочельник, 6 января, в Печерском суде Киева выдали разрешение на арест имущества, а также активов Петра Порошенко.

Очень скоро появились и первые слухи о том, будто бы политика планируют арестовать сразу же в аэропорту, когда тот прибудет в Украину. Хотя пограничники опровергли подготовку подобной операции.