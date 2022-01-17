Укр

У Порошенко произошла интересная история с паспортом в аэропорту

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Пятый президент прибыл в суд по делу о госизмене Новость обновлена 17 января 2022, 09:51
Пятый президент прибыл в суд по делу о госизмене

Порошенко возмущен, что его держали на границе так долго и забрали паспорт

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который в 9:03 утра 17 января прибыл в Украину из Варшавы, чтобы попасть на заседание суда по избранию меры пресечения для него в деле о госизмене, на время лишился загранпаспорта.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий, во время прохождения паспортного контроля к политику подошли следователи Государственного бюро расследований, забрали паспорт и не отдавали его. Все это продолжалось около 15 минут, после чего документ таки вернули, вручив ходатайство об избрании ему меры пресечения перед судебным заседанием.

В момент выхода новости Петр Порошенко все еще в аэропорту "Киев" ("Жуляны"). На ходу он отвечает на вопросы журналистов и очень недоволен тем, что его держали на границе так долго: мол, к 11:00 ему нужно успеть в суд по делу о госизмене.

Напомним, в последние дни 2021 года у некоторых из соратников Порошенко по партии прошли обыски по месту жительства. Как рассказали на брифинге "ЕС", правоохранители искали документы, которые бы доказали причастность пятого президента к махинациям с углем в 2014-м. Однако ничего подобного найти не удалось.

В православный Сочельник, 6 января, в Печерском суде Киева выдали разрешение на арест имущества, а также активов Петра Порошенко.

Очень скоро появились и первые слухи о том, будто бы политика планируют арестовать сразу же в аэропорту, когда тот прибудет в Украину. Хотя пограничники опровергли подготовку подобной операции.

Теги:
#Порошенко #Жуляны #Паспорт #Госизмена #Аэропорт "Жуляны"
Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" ("Жуляны")
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