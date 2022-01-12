В сети запустили слух о грядущем аресте Порошенко: что ответили пограничники

В ГПСУ заявили, что руководствуются исключительно нормами законодательства.

Украинский нардеп и бывший президент Петр Порошенко заявлял о желании вернутся в Украину из Европы 17 января. На его имущество наложен арест, а сам он подозревается в госизмене.

В сети появились слухи, якобы его арестуют прямо по прибытию в аэропорту. Например, об этом в Телеграм написал экс-парламентарий Игорь Мосийчук.

Сообщение нардепа

Слухи также дошли и до самого Порошенко, в Facebook партии "Евросолидарность" появилось заявление экс-главы государства с призывом не тратить деньги на наблюдение.

В Госпогранслужбе отметили, что информация — фейк. Как рассказал "Телеграфу" спикер ведомства Андрей Демченко, в ГПСУ нет база данных в отношении лиц, еще не прибывших в Украину:

"В своей деятельности пограничники руководствуются исключительно нормами законодательства, регламентирующими пересечение государственной границы. Контроль проходят все пересекающие его лица и пограничниками осуществляются все необходимые меры для определения наличия законных оснований для пересечения государственной границы. При этом на наших военнослужащих не возложена норма ареста, это могут делать только соответствующие правоохранительные органы", — сообщил он.

Как ранее писал "Телеграф" имущество Порошенко арестовали, как и его активы. Судью, принявшую такое решение, внесли в базу данных сайта "Миротворец".