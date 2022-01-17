У Порошенка сталася цікава історія з паспортом в аеропорту

Порошенко обурений, що його тримали на кордоні так довго та забрали паспорт

П’ятий президент України Петро Порошенко, який о 9:03 ранку 17 січня прибув до України з Варшави, щоб потрапити на засідання суду щодо обрання запобіжного заходу для нього у справі про держзраду, на якийсь час позбувся закордонного паспорта.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій, під час проходження паспортного контролю до політика підійшли слідчі Державного бюро розслідувань, забрали паспорт та не віддавали його. Все це тривало близько 15 хвилин, після чого документ таки повернули, вручивши клопотання про обрання йому запобіжного заходу перед судовим засіданням.

На момент виходу новини Петро Порошенко все ще в аеропорту "Київ" ("Жуляни"). На ходу він відповідає на запитання журналістів і дуже невдоволений тим, що його тримали на кордоні так довго: мовляв, до 11:00 йому треба встигнути до суду у справі про держзраду.

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Нагадаємо, останніми днями 2021 року у деяких із соратників Порошенка по партії пройшли обшуки за місцем проживання. Як розповіли на брифінгу "ЄС", правоохоронці шукали документи, які б довели причетність п’ятого президента до махінацій із вугіллям у 2014-му. Проте нічого подібного не вдалося знайти.

У православний Святвечір, 6 січня, у Печерському суді Києва видали дозвіл на арешт майна, а також активів Петра Порошенка.

Незабаром з’явилися і перші чутки про те, ніби політика планують заарештувати одразу ж в аеропорту, коли той прибуде до України. Хоча прикордонники спростували підготовку такої операції.