"Новорічне вітання від влади передали": у соратників Порошенка почалися обшуки (відео)

Правоохоронці заявилися з перевірками рано-вранці

Після оголошення підозри у державній зраді п’ятому президентові України Петру Порошенку правоохоронці "взялися" за членів його команди "Європейська солідарність". Так, у середу, 29 грудня, деякі представники партії пройшли обшуки за місцем проживання.

Подробиці стали відомими під час брифінгу від голови центрального штабу партії Олександра Турчинова.

За його словами, насамперед із обшуками прийшли до помічника Порошенка, дипломата з 25-річним стажем Юрія Онищенка. Також правоохоронці дійшли і до колишнього нардепа Сергія Березенка. Були перевірки й у інших представників "ЄС".

Таку поведінку влади Турчинов називає демонстрацією "залякування та приниження" політично опонентів. Особливо низько, на його думку, такі кроки виглядають напередодні Нового року — коли перевіряльники заявляються в сім’ї з маленькими дітьми, починаючи з сьомої ранку.

"Новорічне вітання передали", — саркастично зауважив Олександр Турчинов.

Брифінг Турчинова та Геращенко

Також він додав, що головною метою обшуків було виявлення будь-яких документів щодо "вугільної кризи 2014 року". Звісно, всі слідчі дії були марні. Турчинов запропонував правоохоронцям та представникам влади пошукати такі документи у себе — про нібито свіжіші угоди щодо закупівлі вугілля в Росії та ОРДЛО на кілька мільярдів доларів.

Присутня на брифінгу нардеп Ірина Геращенко також зауважила, що подібне переслідування опозиції нагадує їй часи Віктора Януковича.

Нагадаємо, що напруга між владою та опозицією особливо загострилася в останні кілька тижнів після спроби вручити Петру Порошенку підозру у держзраді. Проте поки що політик перебуває з офіційним візитом за кордоном і в Україну не повернеться раніше за середину січня. Цікаво, що у ЗМІ вже пройшла інформація про ймовірну суму застави при спробі заарештувати п’ятого президента. Джерела стверджують, що за політика "попросять" мільярд гривень.