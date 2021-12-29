"Новогоднее поздравление от власти передали": у соратников Порошенко начались обыски (видео)

Правоохранители заявились с проверками ранним утром

После объявления подозрения в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко правоохранительные органы "взялись" за членов его команды "Европейская солидарность". Так, в среду, 29 декабря, у некоторых представителей партии прошли обыски по месту жительства.

Подробности стали известны во время брифинга от главы центрального штаба партии Александра Турчинова.

По его словам, в первую очередь с обысками пришли к помощнику Порошенко, дипломату с 25-летним стажем Юрию Онищенко. Также правоохранители пришли и к бывшему нардепу Сергею Березенко. Были проверки и у других представителей "ЕС".

Такое поведение власти Турчинов называет демонстрацией "запугивания и унижения" политически оппонентов. Особенно низко, по его мнению, такие шаги смотрятся в преддверье Нового года — когда проверяющие заявляются в семьи с маленькими детьми, начиная с семи утра.

"Новогоднее поздравление передали", — саркастически заметил Александр Турчинов.

Брифинг Турчинова и Геращенко

Также он добавил, что главной целью обысков было обнаружение любых документов касательно "угольного кризиса 2014 года". Разумеется, все следственные действия были тщетны. Турчинов предложил правоохранителям и представителям власти поискать такие документы у себя — о якобы более свежих сделках по закупке угля в России и ОРДЛО на несколько миллиардов долларов.

Присутствующая на брифинге нардеп Ирина Геращенко также заметила, что подобное преследование оппозиции сильно напоминает ей времена Виктора Януковича.

Напомним, что напряжение между властью и оппозицией особо обострилось в последние несколько недель после попытки вручить Петру Порошенко подозрение в госизмене. Однако пока что политик находится с официальным визитом за границей и в Украину не вернется раньше средины января. Интересно, что в СМИ уже прошла информация о вероятной сумме залога при попытке арестовать пятого президента. Источники утверждают, что за политика "попросят" миллиард гривен.