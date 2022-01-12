У мережі запустили чутку про майбутній арешт Порошенка: що відповіли прикордонники

У ДПСУ заявили, що керуються виключно нормами законодавства.

Український нардеп та колишній президент Петро Порошенко заявляв про бажання повернутись в Україну з Європи 17 січня. На його майно накладено арешт, а сам він підозрюється у держзраді.

У мережі з’явилися чутки, нібито його заарештують просто після прибуття в аеропорт. Наприклад, про це у Телеграм написав експарламентар Ігор Мосійчук.

Повідомлення нардепа

Чутки також дійшли до самого Порошенка, у Facebook партії "Євросолідарність" з’явилася заява ексглави держави із закликом не витрачати гроші на спостереження.

У Держприкордонслужбі зазначили, що інформація – фейк. Як розповів "Телеграфу" спікер відомства Андрій Демченко, у ДПСУ немає бази даних щодо осіб, які ще не прибули до України:

"В своїй діяльності прикордонники керуються виключно нормами законодавства, що регламентують перетин державного кордону. Контроль проходять всі особи, які його перетинають, і прикордонниками здійснюються всі необхідно заходи для визначення наявності законних підстав для перетинання державного кордону. При цьому на наших військовослужбовців не покладена норма арешту осіб, це можуть робити тільки відповідні правоохоронні органи", — повідомив він.

Як раніше писав "Телеграф", майно Порошенка заарештували, як і його активи. Суддю, яка ухвалила таке рішення, внесли до бази даних сайту "Миротворець".