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До бази "Миротворця" потрапила суддя, яка відзначилася рішеннями щодо Порошенка та Медведчука: деталі

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Віта Бортницька та Петро Порошенко Новина оновлена 12 січня 2022, 12:48
Віта Бортницька та Петро Порошенко

Служитель Феміди заарештувала все майно Порошенка та обрала запобіжний захід для Медведчука

До бази центру "Миротворець", куди зазвичай вносять терористів та росіян, які виступають за анексію України, потрапила суддя Печерського суду Києва Віта Бортницька. Саме вона наклала арешт на майно п’ятого президента Петра Порошенка, а також відзначилася гучними вердиктами щодо інших українських політиків.

Відповідно до досьє на Бортницьку у "Миротворці", служитель Феміди нібито здійснила "усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї".

Посилаючись на різні документи та публікації ЗМІ, "Миротворець" пише, що саме Віта Бортницька у жовтні минулого року відправила під домашній арешт голову ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. Також згадується і про справу загиблого журналіста Павла Шеремета: суддя відмовлялася змінити запобіжний захід для підозрюваного Андрія Антоненка, в невинність якого вірять багато українців.

Досьє на Бортницьку у "Миротворці"
Досьє на Бортницьку у "Миротворці"

Нагадаємо, що сюди ж за поширення "кремлівської пропаганди" і як "посібник терористів та окупантів" потрапив і мер Полтави Олександр Мамай, який заявив про "братовбивчу війну" на сході України.

Теги:
#Порошенко #Суддя #Медведчук #Віктор Медведчук #Миротворець
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