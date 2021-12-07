Мера Полтави назвали "пособником терористів" та внесли до "Миротворця": що відомо

Полтавський градоначальник відзначився низкою висловлювань про Росію. У його біографії є інші скандали

Олександр Мамай, який напередодні розповів про "братовбивчу війну" на сході України, потрапив до бази даних сайту "Миротворець" за поширення "кремлівської пропаганди" і як "посібник терористів та окупантів".

Про це свідчить сторінка із його даними на сайті.

На сторінці Мамай названий "б/у членом Партії регіонів"

На відео, яке стало першопричиною внесення, Мамай висловлює думку, що на українській території воюють США та Росія, а також шкодує про припинення економічної співпраці з РФ.

Зазначимо, що 53-річний чоловік очолює міськраду Полтави вже третій термін. Його обрали у 2020 році, до цього він обирався у 2010 та 2015. Під час останньої каденції його усунули від виконання обов’язків. Одним із відомих аспектів його виборчої кампанії стала "гречкосіянка" — він не соромився роздавати виборцям крупу, а потім і цукор.

Мамай також фігурував у скандалі із підкупом судді Лариси Гольник. Вона повідомила, що заступник мера Дмитро Трихна намагався підкупити її на користь Мамая. Його виправдали у 2018, але суддя подала апеляцію. На Гольник нападали, що вона пов’язує саме із справою мера. Хабар міг бути запропонований у 2014 році за вирішення справи про адміністративне правопорушення Мамая — приховування конфлікту інтересів під час виділення земельних ділянок. Під час слухань демонструвалося відео передбачуваного правопорушення.

Раніше " Телеграф " писав, що внесений до бази "Миротворця" Максим Галкін був внесений до переліку осіб, яким заборонено в’їжджати до України. До "Миротворця" він потрапив за неодноразові поїздки до окупованого Криму. Зазначимо, що за це також внесено до бази Ірину Круг, але це не заважає співачці гастролювати українськими містами.