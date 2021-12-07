Рус

Мера Полтави назвали "пособником терористів" та внесли до "Миротворця": що відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
46
Олександ Мамай втретє очолює Полтаву Новина оновлена 07 грудня 2021, 09:38
Олександ Мамай втретє очолює Полтаву

Полтавський градоначальник відзначився низкою висловлювань про Росію. У його біографії є інші скандали

Олександр Мамай, який напередодні розповів про "братовбивчу війну" на сході України, потрапив до бази даних сайту "Миротворець" за поширення "кремлівської пропаганди" і як "посібник терористів та окупантів".

Про це свідчить сторінка із його даними на сайті.

На сторінці Мамай названий "б/у членом Партії регіонів"
На сторінці Мамай названий "б/у членом Партії регіонів"

На відео, яке стало першопричиною внесення, Мамай висловлює думку, що на українській території воюють США та Росія, а також шкодує про припинення економічної співпраці з РФ.

Зазначимо, що 53-річний чоловік очолює міськраду Полтави вже третій термін. Його обрали у 2020 році, до цього він обирався у 2010 та 2015. Під час останньої каденції його усунули від виконання обов’язків. Одним із відомих аспектів його виборчої кампанії стала "гречкосіянка" — він не соромився роздавати виборцям крупу, а потім і цукор.

Мамай також фігурував у скандалі із підкупом судді Лариси Гольник. Вона повідомила, що заступник мера Дмитро Трихна намагався підкупити її на користь Мамая. Його виправдали у 2018, але суддя подала апеляцію. На Гольник нападали, що вона пов’язує саме із справою мера. Хабар міг бути запропонований у 2014 році за вирішення справи про адміністративне правопорушення Мамая — приховування конфлікту інтересів під час виділення земельних ділянок. Під час слухань демонструвалося відео передбачуваного правопорушення.

Раніше " Телеграф " писав, що внесений до бази "Миротворця" Максим Галкін був внесений до переліку осіб, яким заборонено в’їжджати до України. До "Миротворця" він потрапив за неодноразові поїздки до окупованого Криму. Зазначимо, що за це також внесено до бази Ірину Круг, але це не заважає співачці гастролювати українськими містами.

Теги:
#РФ #Війна #Олександр Мамай #Миротворець
Маршрутний автобус понівечило
В регіонах
В аварії під Черніговом загинуло 10 людей: подробиці та фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Маршрутний автобус понівечило
В аварії під Черніговом загинуло 10 людей: подробиці та фото
Дата публікації
Категорія
Деякі українці можуть забути про "червону" зону, але не про правила, що діяли в ній раніше
Жорсткий карантин у дії: частину України "випустили" з локдауну, але правила залишилися суворими
Дата публікації
Категорія
Золотий газ — 10 гривень за куб, не рахуючи споживання
Українців хочуть змусити платити за доставку газу понад 10 тисяч гривень за рік: звідки такі цифри?
Дата публікації
Категорія
ВСУ готові гідно відповісти російському агресору
"Путін готовий відкрито воювати з Україною": генерал відповів, який "прийом" можуть організувати наші військові росіянам
Дата публікації
Категорія
"Козак-2М1"
Танки, бронемашини та літаки: українські військові отримали нову бойову техніку (фото)