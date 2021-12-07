Мэра Полтавы назвали "пособником террористов" и внесли в "Миротворец": что известно

Полтавский градоначальник отметился рядом высказываний о России. В его биографии есть и другие скандалы

Александр Мамай, который накануне рассказал о "братоубийственной войне" на востоке Украины, попал в базу данных сайта "Миротворец" за распространение "кремлевской пропаганды" и как "пособник террористов и оккупантов".

Об этом свидетельствует страница с его данными на сайте.

На странице Мамай назван "б/у членом Партии регионов"

На видео, которое послужило первопричиной внесения, Мамай высказывает мнение, что на украинской территории воюют США и Россия, а также жалеет о прекращении экономического сотрудничества с РФ.

Отметим, что 53-летний мужчина возглавляет горсовет Полтавы уже третий срок. Его избрали в 2020 году, до этого он избирался в 2010 и 2015. Во время последней каденции его отстранили от исполнения обязанностей. Одним из известных аспектов его избирательной кампании стало "гречкосейство" — он не стеснялся раздавать избирателям крупу, а затем и сахар.

Мамай также фигурировал в скандале с подкупом судьи Ларисы Гольник. Она сообщила, что зам-мэра Дмитрий Трихна пытался подкупить ее в пользу Мамая. Его оправдали в 2018, но судья подала апелляцию. На Гольник нападали, что она связывает именно с делом. Взятка могла быть предложена в 2014 году за решение дела об административном правонарушении Мамая — сокрытие конфликта интересов во время выделения земельных участков. Во время слушаний демонстрировалось видео предполагаемого правонарушения.

Ранее "Телеграф" писал, что внесенный в базу "Миротворца" Максим Галкин был внесен в перечень лиц, которым запрещено въезжать в Украину. В "Миротворец" он попал за неоднократные поездки в оккупированный Крым. Отметим, что за это также внесена в базу Ирина Круг, но это не мешает певице гастролировать по украинским городам.