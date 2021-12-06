"Брат на брата": мэр Полтавы Мамай отличился высказыванием о войне между США и Россией в Украине (видео)

Полтавский городской глава отличился высказываниями о войне на Донбассе

Городской глава Полтавы Александр Мамай выразил мнение, что на Востоке Украины идет война не против российских захватчиков, а "брат против брата".

Об этом он рассказал журналисту канала "НАШ".

По его словам, он посещал Полтавский политехнический университет, где пообщался с выпускниками военной кафедры, большинство из которых выразило мнение, что не желает "внешнего управления" страной ни с Запада, ни с Востока.

Вместе с тем он высказал мнение, что в настоящее время на территории Украины воюют США и Россия.

"Очень обидно, что идет брат на брата", — сказал Мамай.

Как известно, Мамай занимал пост главы Полтавы с 2010 по 2018 годы, а в 2020 вновь занял кресло мэра. Изначально баллотировался от местной партии "Совесть Украины", но в 2012 году перешел под крыло "Партии регионов".

Во время Революции Достоинства заявлял, что Виктор Янукович остается легитимным президентом, а позже неоднократно заявлял о своей любви к СССР. Также известен тем, что публично сопротивлялся декоммунизации и заявлял, что пока он остается мэром в городе не переименуют ни одну из улиц.

Как сообщалось ранее, в последнее время внимание мировых СМИ привлекла ситуация на границах Украины, где наблюдается наращивание численности воинского контингента России. Согласно последним данным, сейчас там находится более 94 тысяч российских военнослужащих, однако глава Минобороны Алексей Резников заявил, что вскоре их может стать 175 тысяч.

Генерал Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", какие планы вынашивает российский президент Владимир Путин и начнется ли вторжение в Украину.