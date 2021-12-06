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"Брат на брата": мер Полтави Мамай відзначився висловлюванням про війну між США та Росією в Україні (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Олександр Мамай Новина оновлена 06 грудня 2021, 18:19
Олександр Мамай

Полтавський міський голова відзначився висловлюваннями про війну на Донбасі

Міський голова Полтави Олександр Мамай висловив думку, що на Сході України йде війна не проти російських загарбників, а "брат проти брата".

Про це він розповів журналісту каналу НАШ.

За його словами, він відвідував Полтавський політехнічний університет, де поспілкувався із випускниками військової кафедри, більшість з яких висловила думку, що не бажає "зовнішнього управління" країною ні із Заходу, ні зі Сходу.

Водночас він висловив думку, що зараз на території України воюють США та Росія.

"Дуже прикро, що йде брат на брата", — сказав Мамай.

Як відомо, Мамай обіймав посаду голови Полтави з 2010 по 2018 роки, а у 2020 знову зайняв крісло мера. Спочатку балотувався від місцевої партії "Совість України", але у 2012 році перейшов під крило "Партії регіонів".

Під час Революції Гідності заявляв, що Віктор Янукович залишається легітимним президентом, а згодом неодноразово заявляв про свою любов до СРСР. Також відомий тим, що публічно чинив опір декомунізації та заявляв, що поки він залишається мером у місті не перейменують жодну з вулиць.

Як повідомлялося раніше, останнім часом увагу світових ЗМІ привернула ситуація на кордонах України, де спостерігається нарощування чисельності військового контингенту Росії. Згідно з останніми даними, зараз там перебуває понад 94 тисячі російських військовослужбовців, проте глава Міноборони Олексій Рєзніков заявив, що незабаром їх може стати 175 тисяч.

Генерал Ігор Романенко розповів "Телеграфу", які плани виношує російський президент Володимир Путін і чи розпочнеться вторгнення в Україну.

Теги:
#Україна #США #Росія #Полтава #Донбас #Олександр Мамай
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