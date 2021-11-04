Российский юморист Максим Галкин загремел в "черный список" Минкульта Украины

Галкин неоднократно незаконно ездил в оккупированный Крым.

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, ранее возмутивший сеть пародией на 5 вопросов Зеленского, попал в "черный список" украинского Минкульта.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, следует из обновлений перечня. Таким образом, сейчас в перечне находится 259 человек.

Отметим, что Максим Галкин также находится в базе данных сайта "Миротворец" за неоднократное нарушение государственной границы Украины и незаконные поездки в оккупированный Крым.

Также негативную реакцию украинцев ранее вызвала пародий Максима Галкина на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинского актера Валентина Томусяка ошибочно внесли в "черный список" Минкульта. Якобы он снялся в российской ленте "Солнцепёк", хотя актер утверждает, что он в ней не играл. Теперь артист требует извинений от чиновников, а также немедленного исправления сложившейся ситуации.