Укр

Российский юморист Максим Галкин загремел в "черный список" Минкульта Украины

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
52
Максим Галкин Новость обновлена 04 ноября 2021, 13:27
Максим Галкин

Галкин неоднократно незаконно ездил в оккупированный Крым.

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, ранее возмутивший сеть пародией на 5 вопросов Зеленского, попал в "черный список" украинского Минкульта.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, следует из обновлений перечня. Таким образом, сейчас в перечне находится 259 человек.

Отметим, что Максим Галкин также находится в базе данных сайта "Миротворец" за неоднократное нарушение государственной границы Украины и незаконные поездки в оккупированный Крым.

Также негативную реакцию украинцев ранее вызвала пародий Максима Галкина на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинского актера Валентина Томусяка ошибочно внесли в "черный список" Минкульта. Якобы он снялся в российской ленте "Солнцепёк", хотя актер утверждает, что он в ней не играл. Теперь артист требует извинений от чиновников, а также немедленного исправления сложившейся ситуации.

Теги:
#СБУ #Минкульт #Максим Галкин #Юморист
В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки
Украина
Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки
Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
Дата публикации
Категория
Гео Лерос
Гео Лерос жестом оскорбил Зеленского и Ермака (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Россияне устроили очередной раунд войны за борщ
Россияне снова замахнулись на украинский борщ: чем ответили украинцы
Дата публикации
Категория
Масочный режим в общественных местах обязателен по всей Украине.
В Кропивницком и Херсоне безопаснее всего: в каких областях худшая ситуация с COVID
Дата публикации
Категория
Вакцинироваться в условиях вспышки заболевания не стоит, считает специалист
Вакцинация — не панацея. Эпидемиолог призвала к жесткому локдауну в Украине