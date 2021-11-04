Максим Галкін загримів у "чорний список" Мінкульту України

Галкін неодноразово незаконно їздив до окупованого Криму.

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін потрапив до "чорного списку" українського Мінкульту.

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ внесло Галкіна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, випливає з оновлень переліку. Обмеження проти артиста почали діяти 3-го листопада. Таким чином, зараз у переліку перебуває 259 осіб.

Зазначимо, що Максим Галкін також знаходиться у базі даних сайту "Миротворець" за неодноразове порушення державного кордону України та незаконні поїздки до окупованого Криму.

Також негативну реакцію українців раніше спричинила пародія Максима Галкіна на президента України Володимира Зеленського.

Галкін на заборону йому вʼїзду в Україну поки що ніяк не відреагував. Декілька хвилин тому на його сторінці в Інстаграм зʼявилася лише реклама нового випуску його шоу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українського актора Валентина Томусяка помилково внесли до "чорного списку" Мінкульту. Нібито він знявся в російській стрічці "Сонцепек", хоча актор стверджує, що він у ній не грав. Тепер артист вимагає вибачень від чиновників, а також негайного виправлення ситуації, що склалася.