Українського актора помилково запроторили до "чорного списку" Мінкульту — він вимагає вибачень

38-річного актора СБУ назвали загрозою нацбезпеці

Українського актора театру та кіно Валентина Томусяка було додано до "чорного списку" Мінкульту за те, що той нібито знявся в російській стрічці "Сонцепік" (2021). Дії фільму відбувається у травні 2014 року на окупованій території України. Головний герой намагається забрати свою сім’ю із зони бойових дій. Важливу роль в картині грають представники ПВК Вагнера, представлені як позитивні персонажі.

Про це стало відомо після того, як ім’я актора з’явилося у переліку осіб, які загрожують національній безпеці України на сайті Мінкульту. Тепер Держкіно має заборонити до показу на українському телебаченні всі проекти за участю актора, зокрема й популярні українські серіали "Ніщо не трапляється двічі" та "Кріпостна".

Як повідомляють Vesti.ua, Томусяку не було повідомлено про це і він сам не знає, чому так могло статися. У фільмі про війну на Донеччині він не знімався. У себе у Facebook актор пише, що для нього це дуже неприємна і шокуюча подія.

"Мені дивно, що я зараз маю писати цю пост, і начебто виправдовуватися, бо не маю жодного відношення до цього продукту. Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар’єра та репутація, а ще мій емоційний стан ", — пише Валентин Томусяк.

Дружина Томусяка, українська актриса Катерина Тишкевич, написала, що вони чекають на публічні вибачення з боку влади та термінове виправлення ситуації.

На ситуацію звернув увагу і міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Останнім часом до СБУ та Мінкульту виникає дедалі більше питань. Так, у червні 2021 року стало відомо, що російського співака Філіпа Кіркорова було внесено до "чорного списку" через виступи в окупованому Криму та неодноразові висловлювання про те, що півострів є російською територією. Тоді йому заборонили в’їзд до України на три роки. Пізніше артиста виключили зі списку нібито через "судові прецеденти". Несподіване рішення СБУ про виключення російського артиста викликало обурення серед українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український актор Віталій Салій знявся в російському серіалі, де зіграв російського воєнного. Українці негативно висловилися про участь чоловіка в проекті країни-агресора.