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Український актор Віталій Салій закрив сторінки в соцмережах після скандалу зі зйомками в російському серіалі

Автор
Ольга Броскова
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Віталій Салій в ролі російського офіцера
Віталій Салій в ролі російського офіцера

Українці негативно висловилися про участь актора в російському проекті.

Український актор Віталій Салій закрив свої соцмережі після скандалу, що розгорівся в мережі з його участю в російському серіалі.

Так, вчора в соцмережах піднялася хвиля гніву після того як українська письменниця Лариса Ніцой опублікувала пост, в якому звернула увагу на те, що зірка українських серіалів і актор українського театру Віталій Салій знявся в російському серіалі "Бухта Глибока" та ще й в ролі офіцера ВМС РФ. Користувачі написали з цього приводу безліч гнівних коментарів.

Цікаво, що після цього Віталій Салій закрив свою сторінку в Instagram, яка ще вчора була відкрита для всіх користувачів, фото і відео були доступні всім. Тепер же, щоб побачити сторінку актора, необхідно спочатку отримати подтевржденіе від власника сторінки. До слова, сторінка Віталія Салія на Facebook також закрита для коментарів.

Чим відомий Віталій Салій

Віталій Салій відомий за ролями в таких українських серіалах: "Не зарікайся", "Вибираючи долю", "Було у батька два сини", "Кровна помста". Також знявся у фільмі "Крути. 1918 року", в якому зіграв роль командира загонів Червоної гвардії під час бою під Крутами в 1918 році. Служить в Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі. Був ведучим "Буба-шоу" і "Очам не вірю" на каналі "Україна".

Раніше "Телеграф" писав, що обкладинка російського Elle про "дружбу народів" з Україною розгнівала користувачів мережі. Гнів українців викликала участь в проекті українських дизайнерів.

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