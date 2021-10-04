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"Лицемірні окупанти": мережа "кипить" через обкладинку російського Elle про "дружбу народів" з Україною

Автор
Іванка Гамчук
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Глянцевий журнал має 25 різних обкладинок, відведених для колишніх країн СРСР Новина оновлена 04 жовтня 2021, 14:20
Глянцевий журнал має 25 різних обкладинок, відведених для колишніх країн СРСР

В проєкті взяли участь українські дизайнери.

Російський журнал ELLE випустив новий жовтневий журнал з обкладинкою "дружби народів", котру "присвятили" Україні. Користувачі соцмереж вкрай негативно відреагували на проєкт та нагадали про окуповані РФ українські території. 

Фото зі свіжого випуску журналу зʼявилося на сторінці ELLE в Instagram.

"Ще одна обкладинка і зйомка нового номера присвячена Україні. Жовтневий ELLE уже в продажу", — підписали фото в мережі. 

Варто відзначити, що глянцевий журнал має 25 різних обкладинок, кожна з яких стосується країн чи регіонів, що раніше входили до СРСР: Україна, Білорусь, Литва, Грузія та інші. В проєкті знімалися російські моделі, образ кожної був стилізований під конкретну місцевість, для якої зроблена обкладинка.

До створення зйомки, присвяченої "дружбі народів" долучилися українські дизайнери Світлана Бевза та Лілія Літковська. Окрім них в проєкті взяли участь інші представники України: фотограф Назар Чорний, модель Світлана Потомська, мейк-ап стиліст Олександра Ветрова, декоратор Ліза Гамшеєва та інші. 

Користувачі соцмереж активно відреагували на обкладинку, "присвячену" Україні та назвали ідею редакції журналу лицемірством. Вони заявили, що це не "дружба народів", а окупація. Читачі нагадали про українських військових, котрі загинули на сході України. Написали не лише про окуповані Росією Крим та Донбас, а й про грузинську Абхазію, на яку посягнула РФ у 2008 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окуповані Росією території Донецької і Луганської областей все більше віддаляються від України через постійні намагання РФ повністю установити там свою владу. Перед виборами до Держдуми громадянам ОРДЛО роздавали російські паспорти, аби вони поїхали віддати свій голос за путінську партію "Єдина Росія". Вплив РФ на окуповані українські території очевидний, адже нині трапляються випадки, коли на Донеччині та Луганщині свята відзначають під російськими прапорами, а на перший дзвінок у школах грає російський гімн.

Теги:
#Росія #Крим #Донбас #Журнали #Elle
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