На Донбассе увеличилось количество обстрелов российскими боевиками: таких высоких показателей не фиксировали с прошлого года

Сейчас в сентябре каждые сутки регистрируется примерно 250 нарушений режима прекращения огня.

На Донбассе значительно увеличилось количество обстрелов и активность проведения боевых действий. Такого количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков не наблюдали еще с июля прошлого года.

Об этом в среду, 29 сентября, сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Соответствующее заявление обнародовал представитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе, занимающийся вопросами урегулирования конфликта на Донбассе, посол Микко Киннунен.

По его словам, сейчас на Донбассе очень нестабильная ситуация безопасности, ведь количество нарушений огня стало выше по сравнению с тем, как было раньше.

Посол рассказывает, что сейчас в сентябре каждые сутки регистрируется примерно 250 нарушений прекращения огня. Также представителя ОБСЕ беспокоит то, что увеличилось количество жертв среди гражданского населения.

Стоит отметить, что таких высоких показателей, как в сентябре не было еще с июля 2020 года, когда собственно и заключили соглашение о прекращении огня, что произошло 27 июля.

Также представители ОБСЕ заявили, что не могут осуществлять полноценный контроль на оккупированных территориях, ведь российские боевики ограничивают им передвижения. Только за прошедшие две недели в Донецкой области был 31 подобный случай и на Луганщине 6. Оккупанты блокируют беспилотники ОБСЕ и глушат их сигналы.

Важно то, что соответствующее заявление представителей организации прозвучало как раз перед окончанием срока действия мандата наблюдателей на российско-украинской границе. Россия не захотела его продлевать от 30 сентября 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал о причине обострения конфликта на Донбассе, и чего хочет достичь российский президент Владимир Путин такими действиями.