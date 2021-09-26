Украинские защитники готовятся: главком ВСУ высказался об угрозах войны с Россией

Украина рассматривает только дипломатический путь возвращения Донбасса, подчеркнул Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации будет сохраняться и в дальнейшем. Поэтому украинская армия к этому готовится и сейчас этим занимается.

Такое мнение генерал-майор выразил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, с начала его вступления в должность угроза агрессии со стороны России была, есть сейчас, и, вероятно, что будет оставаться и в дальнейшем. Именно поэтому Вооруженные силы Украины не ждут "манны небесной", а готовятся к такому сценарию.

Залужный отметил, что именно с этой целью проводятся учения с привлечением НАТО, чтобы "у противника было меньше желаний реализовывать силовой сценарий".

При этом главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Украина рассматривает исключительно дипломатический путь возвращения территорий Донбасса в Украине, но готовится и к наступательным действиям, чтобы быть готовым ко всему.

Как сообщал "Телеграф", в начале сентября Валерий Залужный заявил, что он не отказался бы от идеи приехать в Москву на танке. Это заявление в РФ восприняли очень неоднозначно.