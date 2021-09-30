На Донбасі збільшилась кількість обстрілів російськими бойовиками: таких високих показників не фіксували з минулого року

Нині у вересні кожної доби реєструється приблизно 250 порушень режиму припинення вогню.

На Донбасі значно збільшилася кількість обстрілів та активність проведення бойових дій. Такої кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських бойовиків не спостерігали ще від липня минулого року.

Про це в середу, 29 вересня, повідомляє пресслужба Організації з безпеки й співробітництва у Європі.

Відповідну заяву оприлюднив представник ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі, що займається питаннями врегулювання конфлікту на Донбасі, посол Мікко Кіннунен.

За його словами, нині на Донбасі дуже нестабільна безпекова ситуація, адже кількість порушень вогню стала вищою у порівнянні з тим, як було раніше.

Посол розповідає, що нині у вересні кожної доби реєструється приблизно 250 порушень припинення вогню. Також представника ОБСЄ турбує те, що збільшилася кількість жертв серед цивільного населення.

Варто відзначити, що таких високих показників, як у вересні не було ще з липня 2020 року, коли власне і уклали угоду про припинення вогню, що сталося 27 липня.

Також представники ОБСЄ заявили, що не можуть здійснювати повноцінний контроль на окупованих територіях, адже російські бойовики обмежують їм пересування. Лише за минулі два тижні на Донеччині був 31 подібний випадок і на Луганщині 6. Окупанти блокують безпілотники ОБСЄ та глушать їхні сигнали.

Важливо те, що відповідна заява представників організації пролунала якраз перед закінченням строку дії мандату спостерігачів на російсько-українському кордоні. Росія не захотіла його продовжувати від 30 вересня 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв про причини загострення конфлікту на Донбасі та чого хоче досягти російський президент Володимир Путін такими діями.