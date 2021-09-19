Путін "кошмарить" Україну: генерал назвав причину, чому загострилися обстріли на Донбасі

Це роблять для того, щоб Україна пішла на поступки у переговорному процесі

На Донбасі останнім часом активізувалися бойові дії з боку бойовиків РФ, що змусило Україну звернутися в ОБСЄ. Ескалація конфлікту вигідна російському президенту Володимиру Путіну, щоб Україна поступилась в переговорах.

Про це у колонці на "Телеграфі" висловився експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан.

За його словами, саме Путіну вигідно, щоб окуповані території "кошмарили" Україну бойовими діями. Це роблять для того, щоб примусити Україну до поступок у нормандському форматі.

Експерт з питань безпеки вважає, що РФ хоче запустити небезпечну для України "формулу Штайнмайера". Нею передбачається рішення як політичних питань, так і питань безпеки.

Більш докладно про це читайте в матеріалі: Василь Богдан: Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України.

Раніше також повідомлялося, що на Донбасі за попередню добу було поранено двох військовослужбовців ЗСУ. Бойовики РФ порушували перемир’я вісім разів.