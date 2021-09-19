Рус

Путін "кошмарить" Україну: генерал назвав причину, чому загострилися обстріли на Донбасі

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
38
ООС, Донбас, обстріли Новина оновлена 19 вересня 2021, 15:12
ООС, Донбас, обстріли

Це роблять для того, щоб Україна пішла на поступки у переговорному процесі

На Донбасі останнім часом активізувалися бойові дії з боку бойовиків РФ, що змусило Україну звернутися в ОБСЄ. Ескалація конфлікту вигідна російському президенту Володимиру Путіну, щоб Україна поступилась в переговорах.

Про це у колонці на "Телеграфі" висловився експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан.

За його словами, саме Путіну вигідно, щоб окуповані території "кошмарили" Україну бойовими діями. Це роблять для того, щоб примусити Україну до поступок у нормандському форматі.

Експерт з питань безпеки вважає, що РФ хоче запустити небезпечну для України "формулу Штайнмайера". Нею передбачається рішення як політичних питань, так і питань безпеки.

Більш докладно про це читайте в матеріалі: Василь Богдан: Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України.

Раніше також повідомлялося, що на Донбасі за попередню добу було поранено двох військовослужбовців ЗСУ. Бойовики РФ порушували перемир’я вісім разів.

Теги:
#Донбас #Володимир Путін #ООС
Володимир Зеленський змінився зовні за два роки президентства
Інтерв'ю
Зеленський ніби постарів на 20 років, сил на другий термін може вже не вистачити, — політичний психолог
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський змінився зовні за два роки президентства
Зеленський ніби постарів на 20 років, сил на другий термін може вже не вистачити, — політичний психолог
Дата публікації
Категорія
У Києві представники ЛГБТ вийшли на марш
З військовими, поцілунками і легким "оголенням": як проходить Марш рівності в Києві (фото)
Дата публікації
Категорія
Статистика захворюваності ковідом на 19.09.2021
В Україні рекордно підскочив рівень госпіталізацій через COVID-19: зведення на 19 вересня
Дата публікації
Категорія
Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України
Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України
Дата публікації
Категорія
Вибори в Росії
Ватажки "ДНР" — "ЛНР" показово принизили "республіканські" паспорта