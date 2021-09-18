Поранені двоє: ранкове зведення обстрілів на Донбасі

На Донбасі обстрілювали позиції українських військових і літав безпілотник.

Ніч і минула доба 17 вересня на Донбасі пройшли неспокійно. Бойовики сім разів порушували режим тиші. Поранили двох українських захисників.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил в ранковому зведенні.

У п’ятницю вдень обстрілу піддалися позиції українських військових поблизу Пісок. Там окупаційні війська в черговий раз використовували заборонену зброю — міномети 120-мм.

Також в Луганській області в небі літав безпілотник "Орлан-10".

Пізніше ввечері обстріли посилилися. Бойовики поливали вогнем в напрямку Павлополя. Вони двічі відкривали вогонь. Використовували як стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети, так і гранатомети.

Подібне озброєння використовували і при обстрілі позицій біля Катеринівки.

Біля Зайцевого крім обстрілів з гранатометів, бойовики замінували частину території дистанційно протипіхотними мінами.

Осколками поранило двох українських військових. Вони в госпіталі в задовільному стані.

Раніше "Телеграф" писав, що обстрілу бойовиків зазнали і спостерігачі СЦКК.