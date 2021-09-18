Укр

Ранены двое: утренняя сводка обстрелов на Донбассе

Автор
Галина Михайлова
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Обстрелы велись вдоль линии разграничения. Новость обновлена 18 сентября 2021, 08:23
Обстрелы велись вдоль линии разграничения.

На Донбассе обстреливали позиции украинских военных и летал беспилотник.

Ночь и минувшие сутки 17 сентября на Донбассе прошли неспокойно. Боевики семь раз нарушали режим тишины. Ранили двоих украинских защитников.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в утренней сводке.

В пятницу днем обстрелам подверглись позиции украинских военных близ Песок. Там оккупационные войска в очередной раз использовали запрещенное оружие — минометы 120-мм.

Также в Луганской области в небе летал беспилотник "Орлан-10".

Позже вечером обстрелы усилились. Боевики поливали огнем в направлении Павлополя. Они дважды открывали огонь. Использовали как стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы, так и гранатометы.

Подобное вооружение использовали и при обстреле позиций возле Катериновки.

Возле Зайцевого кроме обстрелов из гранатометов, боевики заминировали часть территории дистанционно противопехотными минами.

Осколками ранило двух украинских военных. Они в госпитале в удовлетворительном состоянии.

Ранее "Телеграф" писал, что обстрелам боевиков подверглись и наблюдатели СЦКК.

Теги:
#Донбасс #Обстрелы #БПЛА #Пески
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