Ранены двое: утренняя сводка обстрелов на Донбассе
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На Донбассе обстреливали позиции украинских военных и летал беспилотник.
Ночь и минувшие сутки 17 сентября на Донбассе прошли неспокойно. Боевики семь раз нарушали режим тишины. Ранили двоих украинских защитников.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в утренней сводке.
В пятницу днем обстрелам подверглись позиции украинских военных близ Песок. Там оккупационные войска в очередной раз использовали запрещенное оружие — минометы 120-мм.
Также в Луганской области в небе летал беспилотник "Орлан-10".
Позже вечером обстрелы усилились. Боевики поливали огнем в направлении Павлополя. Они дважды открывали огонь. Использовали как стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы, так и гранатометы.
Подобное вооружение использовали и при обстреле позиций возле Катериновки.
Возле Зайцевого кроме обстрелов из гранатометов, боевики заминировали часть территории дистанционно противопехотными минами.
Осколками ранило двух украинских военных. Они в госпитале в удовлетворительном состоянии.
Ранее "Телеграф" писал, что обстрелам боевиков подверглись и наблюдатели СЦКК.
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