Бойовики підло обстріляли машину СЦКК на Донбасі (фото)

Під обстріл потрапив білий ЗІЛ центру.

Обстріли на Донбасі не вщухають, після вбивства українського військовослужбовця напередодні, проросійські бойовики взялися за спостерігачів. Так, 14 вересня вони "поливали" вогнем з ствольної артилерії пост спостереження Спільного центру контролю і координації (СЦКК).

Про це повідомляє 10 Гірничо-штурмова бригада на Facebook.

Під обстрілом опинився білий ЗІЛ центру — машина, яку видно здалеку. На її борту — напис великими буквами про приналежність.

Напис СЦКК на борту обстріляної машини Отвір від попадання в машину СЦКК Сліди обстрілу машини СЦКК Попадання в колесо Наслідки обстрілу машини СЦКК 14 вересня

Обстріл стався вночі 14 вересня. У цей день бойовики також обстрілювали Піски, Нью-Йорк і Шуми, в останніх застосували артилерію 122 мм, яка заборонена Мінськими угодами, і міномети 120 калібру. За підсумками 14 вересня один український військовий поранений осколком — повідомляє штаб ООС.

Раніше українська сторона СЦКК заявляла, що обстріли на Донбасі 11 і 12 вересня стала найбільш "зухвалими" щодо застосування засобів ураження. У тому числі стріляли й по мирних населених пунктах.

"Телеграф" повідомляв, що в ОБСЄ направили понад сотню нот за два дні обстрілів.