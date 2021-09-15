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Бойовики підло обстріляли машину СЦКК на Донбасі (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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У машини безліч ушкоджень. Новина оновлена 15 вересня 2021, 09:44
У машини безліч ушкоджень.

Під обстріл потрапив білий ЗІЛ центру.

Обстріли на Донбасі не вщухають, після вбивства українського військовослужбовця напередодні, проросійські бойовики взялися за спостерігачів. Так, 14 вересня вони "поливали" вогнем з ствольної артилерії пост спостереження Спільного центру контролю і координації (СЦКК).

Про це повідомляє 10 Гірничо-штурмова бригада на Facebook.

Під обстрілом опинився білий ЗІЛ центру — машина, яку видно здалеку. На її борту — напис великими буквами про приналежність.

Напис СЦКК на борту обстріляної машини
Напис СЦКК на борту обстріляної машини
Отвір від попадання в машину СЦКК
Отвір від попадання в машину СЦКК
Сліди обстрілу машини СЦКК
Сліди обстрілу машини СЦКК
Попадання в колесо
Попадання в колесо
Наслідки обстрілу машини СЦКК 14 вересня
Наслідки обстрілу машини СЦКК 14 вересня

Обстріл стався вночі 14 вересня. У цей день бойовики також обстрілювали Піски, Нью-Йорк і Шуми, в останніх застосували артилерію 122 мм, яка заборонена Мінськими угодами, і міномети 120 калібру. За підсумками 14 вересня один український військовий поранений осколком — повідомляє штаб ООС.

Раніше українська сторона СЦКК заявляла, що обстріли на Донбасі 11 і 12 вересня стала найбільш "зухвалими" щодо застосування засобів ураження. У тому числі стріляли й по мирних населених пунктах.

"Телеграф" повідомляв, що в ОБСЄ направили понад сотню нот за два дні обстрілів.

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