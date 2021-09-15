Укр

Боевики подло обстреляли машину СЦКК на Донбассе (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
26
У машины множество повреждений. Новость обновлена 15 сентября 2021, 09:44
У машины множество повреждений.

Под обстрел попал белый ЗИЛ центра.

Обстрелы на Донбассе не утихают, после убийства украинского военнослужащего накануне, пророссийские боевики принялись за наблюдателей. Так, 14 сентября они "поливали" огнем из ствольной артиллерии пост наблюдения Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Об этом сообщает 10 Горно-штурмовая бригада на Facebook.

Под обстрелом оказался белый ЗИЛ центра — машина, которую видно издалека. На ее борту — надпись большими буквами о принадлежности.

Надпись СЦКК на борту обстрелянной машины
Надпись СЦКК на борту обстрелянной машины
Отверстие от попадания в машину СЦКК
Отверстие от попадания в машину СЦКК
Следы обстрела машины СЦКК
Следы обстрела машины СЦКК
Попадание в колесо
Попадание в колесо
Последствия обстрела машины СЦКК 14 сентября
Последствия обстрела машины СЦКК 14 сентября

Обстрел произошел ночью 14 сентября. В этот день боевики также обстреливали Пески, Нью-Йорк и Шумы, в последних применили артиллерию 122 мм, которая запрещена Минскими соглашениями, и минометы 120 калибра. По итогам 14 сентября один украинский военный ранен осколком — сообщает штаб ООС.

Ранее украинская сторона СЦКК заявляла, что обстрелы на Донбассе 11 и 12 сентября стала наиболее "дерзкой" по применению средств поражения. В том числе стреляли и по мирным населенным пунктам.

"Телеграф" сообщал, что в ОБСЕ направили более сотни нот за два дня обстрелов.

Иллюстративное фото
Украина
Новые сертификаты вакцинации имеют разные сроки годности: что надо знать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Новые сертификаты вакцинации имеют разные сроки годности: что надо знать
Дата публикации
Категория
Украинцам стоит готовится к подорожанию тепла
Отопление в Украине может подорожать до 50% уже с 1 октября - кто за это заплатит
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Категория
Перепись
Власть решила пересчитать украинцев: как это будет и что нужно знать
Дата публикации
Категория
Руслана и Валерий Харчишин
Топ-артисты поссорились из-за денег: что не так с выплатой роялти в Украине