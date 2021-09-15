Боевики подло обстреляли машину СЦКК на Донбассе (фото)

Под обстрел попал белый ЗИЛ центра.

Обстрелы на Донбассе не утихают, после убийства украинского военнослужащего накануне, пророссийские боевики принялись за наблюдателей. Так, 14 сентября они "поливали" огнем из ствольной артиллерии пост наблюдения Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Об этом сообщает 10 Горно-штурмовая бригада на Facebook.

Под обстрелом оказался белый ЗИЛ центра — машина, которую видно издалека. На ее борту — надпись большими буквами о принадлежности.

Надпись СЦКК на борту обстрелянной машины Отверстие от попадания в машину СЦКК Следы обстрела машины СЦКК Попадание в колесо Последствия обстрела машины СЦКК 14 сентября

Обстрел произошел ночью 14 сентября. В этот день боевики также обстреливали Пески, Нью-Йорк и Шумы, в последних применили артиллерию 122 мм, которая запрещена Минскими соглашениями, и минометы 120 калибра. По итогам 14 сентября один украинский военный ранен осколком — сообщает штаб ООС.

Ранее украинская сторона СЦКК заявляла, что обстрелы на Донбассе 11 и 12 сентября стала наиболее "дерзкой" по применению средств поражения. В том числе стреляли и по мирным населенным пунктам.

"Телеграф" сообщал, что в ОБСЕ направили более сотни нот за два дня обстрелов.