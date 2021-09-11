Бойовики накрили з великокаліберної артилерії Новогнатівку, є руйнування в житловому секторі (фото)

Обстріл вівся з боку окупованого Докучаєвська

У суботу, 11 вересня, бойовики не тільки здійснили низку обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті чого один український вояк загинув і ще десять отримали поранення і бойові травми. Вони також обстріляли з великокаліберної артилерії село Новогнатівка.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

Так, вогонь вівся з боку позицій збройних формувань РФ, що дислокуються в районі населеного пункту Докучаєвськ. Новогнатівку обстріляли із застосуванням ствольної артилерії 122-го калібру.

Обстріл Новогнатівкт

В результаті обстрілу зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури (приватного будинку), і розриви на прилеглій території.

Обстріл Новогнатівкт

"Постраждалих серед цивільного населення немає", — йдеться в повідомленні.

Обстріл Новогнатівкт

Зазначені порушення зафіксовані й задокументовані українською стороною СЦКК.

Осколок великокаліберного снаряда Руйнування в Новогнатівці Руйнування в Новогнатівці / Руйнування в Новогнатівці

"Відповідні ноти направлено до СММ ОБСЄ і органам попереднього розслідування України та стануть черговими свідченнями злочинів окупантів на українській землі", — додали в українській стороні СЦКК.

Як повідомлялося, раніше в суботу, 11 вересня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що окупанти в вересні посилили обстріли на Донбасі, проте ВСУ не мовчать і дають відповідь, в результаті чого бойовики також зазнають втрат.