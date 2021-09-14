Рус

На Луганщині загинув молодий український воїн

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
ЗСУ зазнає втрат в зоні проведення ООС.
ЗСУ зазнає втрат в зоні проведення ООС.

Військовослужбовець ЗСУ загинув від кулі бойовиків.

Під час обстрілу на Донбасі 13 вересня загинув військовослужбовець Дем’ян Данилів зі Львівщини.

Про це повідомляє Львівська облдержадміністрація.

Повідомляється, що він був старшим солдатом і командиром механізованого відділення. 24-річний військовослужбовець загинув в Новоайдаровском районі Луганщини. Як раніше повідомляв штаб ООС, в цьому районі бойовики обстрілювали позиції українських військових в Причепилівці. Окупанти використовували стрілецьку зброю, а також великокаліберні кулемети і міномети 82-мм.

Також на Луганщині загострення сталося поблизу Попасної, Катеринівки, Золотого-4 і Новоолександрівки.

Дем’ян Данилів народився в 1997 році в селі Рудники Стрийського району.

Раніше "Телеграф" писав, що через загострення ситуації і загибель чотирьох українських військових на вихідних 11 і 12 вересня Україна направила в ОБСЄ ноту. Обстріли за останній тиждень велися в різних районах Донецької і Луганської областей, під них потрапили не тільки військові, але і мирні населені пункти. В зокрема — Мар’їнка і Трьохізбенка, де постраждала п’ятиповерхівка.

Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Політика
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Категорія
Українці
Влада вирішила перерахувати українців: як це буде і що потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Руслана та Валерій Харчишин
Топ-артисти посварилися через гроші: що не так зі сплатою роялті в Україні
Дата публікації
Категорія
Сертифікат вакцинації
В Україні зроблять "жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації: хто їх отримає і як ними користуватися
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко і Володимир Путін зустрілися в Москві 9 вересня
Кінець епохи Лукашенка: як Росія поглинає сусідню Білорусь