На Луганщині загинув молодий український воїн

Військовослужбовець ЗСУ загинув від кулі бойовиків.

Під час обстрілу на Донбасі 13 вересня загинув військовослужбовець Дем’ян Данилів зі Львівщини.

Про це повідомляє Львівська облдержадміністрація.

Повідомляється, що він був старшим солдатом і командиром механізованого відділення. 24-річний військовослужбовець загинув в Новоайдаровском районі Луганщини. Як раніше повідомляв штаб ООС, в цьому районі бойовики обстрілювали позиції українських військових в Причепилівці. Окупанти використовували стрілецьку зброю, а також великокаліберні кулемети і міномети 82-мм.

Також на Луганщині загострення сталося поблизу Попасної, Катеринівки, Золотого-4 і Новоолександрівки.

Дем’ян Данилів народився в 1997 році в селі Рудники Стрийського району.

Раніше "Телеграф" писав, що через загострення ситуації і загибель чотирьох українських військових на вихідних 11 і 12 вересня Україна направила в ОБСЄ ноту. Обстріли за останній тиждень велися в різних районах Донецької і Луганської областей, під них потрапили не тільки військові, але і мирні населені пункти. В зокрема — Мар’їнка і Трьохізбенка, де постраждала п’ятиповерхівка.